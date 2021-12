Hope International Royals č. Zahodil 12 TMU a stal se nejúspěšnějším trenérem v historii českého HIU programu mužského basketbalu

VSN (admin) Pátek 10. prosince 2021 – 09:30 Vydáno





Santa Clarita, Kalifornie. – Hope International Men’s Basketball (10-3, 4-1 GSAC) Druhá výhra sezóny proti týmu 25 nejlepších, když porazila 12. místo Masters University (6-3, 1-3). GSAC) Čtvrtek večer v Mahartur Center v Santa Clarita. Josh Powell-Davis (SR / Oakland, CA) a Anthony Garcia (SR / Fontana, CA) Oba nastříleli 16 bodů a vyhráli 72:66.

Vítězství znamenalo 240. vítězství hlavního trenéra Phila Czecha na Hope International, čímž se stal nejúspěšnějším trenérem v historii mužského basketbalu Hope International Royals. Překonal Lee Ericksona, který v letech 1986-1995 vyhrál 239 her.

Jak se dalo čekat, oba týmy bojovaly kýbl k kýblu Charles Neil (JR / Palm Springs, CA) Do konce prvního poločasu zbývalo 8:13 a Royals získali první tři body večera a ujali se vedení 19-13. John Duff (JR / Los Angeles, CA) Royals posunuli tým na osm, největší po Neilově triu v prvním poločase. Mustangové se vrátili ze čtyř bodů během pěti minut v první etapě, ale Neil zajistil Royals další osmibodový náskok 34:26 při střelbě z skoku přes jednu a půl minuty. TMU odvetila 8-2 a ukončila první poločas a Royals byli dva, 36-34 v poločase.

Mustangové nabrali na síle od poslední minuty prvního poločasu a ujali se vedení, aby otevřeli druhý poločas, aby si vynutili uzávěrku HIU. Powell-Davis po pozastavení lobboval a Charles Neil S dalšími třemi body zápas znovu vyrovnal na 45 nájezdů. Neil byl nadále útočícím hráčem a vynucoval si příjmy TMU a zjistil, že Royals se ve 14:20 znovu ujali vedení 47-45. Poté, co oba týmy šly tam a zpět, Mustangs hru znovu vyrovnali, ale Royals odpověděli vedením 8:0 s osmibodovým náskokem a zbývajícími 3:29. Bodovací běh zahrnuje laboratoře Powell-Davis, Sebastian Castro (SO / Anaheim, CA) Jalanský roh (FR / Santa Ana, CA) a Anthony Garcia K vyvážení Mustangů. Náskok Royals se snížil na čtyři body, ale dlouho to nevydrželo Anthony Garcia Royals v čase 0:58 zabouchli tříbodovou spojku a získali sedmibodový náskok a Royals porazili č. 12 TMU.

Josh Powell-Davis Vedl Royals s 16 body, sedmi doskoky a pěti asistencemi. Anthony Garcia K tomu přidal 16 bodů se čtyřmi asistencemi a třemi asistencemi Charles Neil Čip na 15 bodech se šesti asistencemi.

Tímto vítězstvím se Royals dostal na vrchol žebříčku GSAC a zaostával za Williamem Josephem, Menlem a Vanguardem o polovinu. Konference Royals bude pokračovat v sobotu v 19:30 proti Westmondu.

