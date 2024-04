Český národní dům v La Villette je připraven vytáhnout z letních olympijských her v Paříži všechny možnosti.

Slavný park La Villette na severovýchodním předměstí Paříže je horkým místem pro letní olympijské hry. Namísto rozptýlení národních olympijských domů po hlavním městě se Francouzský olympijský výbor rozhodl umístit jich 15 na jednom místě – v Parc de la Villette – oblíbeném místě pro procházky, pikniky a pouliční umělce. Stadion se rozkládá na ploše více než 20 000 metrů čtverečních a nyní se stane tavicí nádobou různých kultur, kde se scházejí sportovci a fanoušci, aby oslavili svá vítězství a povzbudili své sportovce. Kromě hostitelů bude klub domovem národních domů Francie, La Villette Kanady, Nizozemska, Brazílie, Nového Zélandu, Portugalska, České republiky, Slovenska a Slovinska.

Manažerka speciálních projektů Českého olympijského výboru Blanca Konegna říká, že Česko mělo tu čest být první volbou.

„Vybrali jsme oblast v La Villette s názvem Cabaret Savage. Prostor evokuje francouzský kabaret a má vnitřní i venkovní prostor, což nám připadá velmi atraktivní. Chceme plně využít potenciál k vytvoření uměleckého a pohostinského prostoru, který evokuje Česko, kde budou doma sportovci i čeští fanoušci a návštěvníci ochutnají naše jídlo, umění, kulturu a turistické atrakce. Toto místo bude jako mini sportovní expo, protože naším cílem je oslavovat sport a prezentovat Českou republiku .

Návštěvníci mohou sledovat sportovní přenosy na některé z mnoha velkoplošných obrazovek rozmístěných po celém parku a národní domy soutěží o jejich pozornost a nabízejí to nejlepší z kultury a kuchyně dané země. Blanca Konegna říká, že Češi mají jednu atrakci, které návštěvníci jen těžko odolají – české pivo.

Foto: Paříž 2024

„Letos jsme to chtěli udělat trochu jinak, a tak kromě tradičních českých ležáků nabídneme širokou škálu řemeslných piv z celé republiky – to nejlepší, co tuzemské minipivovary nabízejí. of tour de Czech Republic v pivu Je to gastro party s tradičními českými specialitami. Kromě toho budeme péct jedinečný český chléb, který jinde nekoupíte, a plánujeme předvést některé z vyhlášených tuzemských produktů, jako je např. křišťálového skla a umožní návštěvníkům nahlédnout do expozice Sport v umění, která je k vidění v nedalekém Českém kulturním centru.

Práce na Českém olympijském domě nabírají na obrátkách. Na OH 2012 v Londýně a 2018 v Pchjongčchangu byl Český národní dům zvolen nejlepším domem ze všech zastoupených států. Organizátoři říkají, že toto léto vytáhnou všechny zastávky, aby ochránili svou pověst.