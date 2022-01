Vynálezce PlayStationu vyráží proti Metaverse

Facebook a Mark Zuckerberg v současné době zásadním způsobem prosazují koncept metaverse, ale mnoho lidí má problém si tento koncept koupit. Jednou z takových osob je vynálezce PlayStation Ken Kotagari. V rozhovoru s Bloomberg NewsKutagari zpochybnil koncept metaverze a to, jak by uživatelům umožnil vzájemnou interakci. Kutagari se zabývá nejen samotným konceptem, ale také způsobem, jakým uživatelé budou muset nosit VR headset, aby mohli interagovat s metaversem, s tím, že vás „izolují od skutečného světa“.

„Být ve skutečném světě je velmi důležité, ale skutečným smyslem je učinit se ve virtuálním světě téměř skutečným, a já v tom nevidím smysl,“ řekl Kotagari Bloomberg News. „Chtěl bys být raději naleštěným avatarem než svým skutečným já? To se v podstatě neliší od anonymních nástěnek.“

Koncept metaverse bude těžko prodejný pro ty, kteří na něj spoléhají. Zatímco lákadlo virtuální reality za posledních několik let vzrostlo, sluchátka mohou být pro některé uživatele nepohodlná a mohou být i nevolná. Kutagari vidí jinou budoucnost. Prostřednictvím svého startupu Ascent Kutagari věří, že pokročilá robotika bude schopna „spojit skutečný svět s kyberprostorem bezproblémovým způsobem a bez nástrojů připomínajících hologramy Star Wars,“ uvádí Bloomberg.

Zatímco Sony dříve s konceptem videoher váhalo, Kutagari viděl velký potenciál. Kutagari začal tajně pracovat s Nintendem na zvukovém čipu pro Super Nintendo a byl málem vyhozen ze Sony, když to vedoucí pracovníci zjistili. Generální ředitel Norio Oga nakonec dal Kutagarimu svůj souhlas a pracovní vztah s Nintendem vyústil ve vývoj Rozšíření CD-ROM Play Station pro SNES. Po rozpuštění vztahu s Nintendem vytvořil Kutagari konzoli PlayStation, která způsobila revoluci ve videoherním průmyslu. Uvidíme, zda se Kutagariho nejnovější projekt ukáže jako téměř úspěšný, ale inovátor zjevně umí předvídat technologické trendy!

