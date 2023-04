No, pojďme si znovu povídat o „Destiny 3“.

bungee

ještě jednou, „Osud 3Bylo to populární celý víkend. Žádné zprávy o tom, samozřejmě, a myslím, že to začalo s několika fanouškovskými účty jako „Chce někdo jiný, aby Bungie udělala Destiny 3??“ a odtud to eskalovalo.

Samozřejmě není od věci přemýšlet o Destiny 3 už nyní. Sama Bungie prohlásila, že dlouhotrvající sága Světla a temnoty Destiny 2 příští rok skončí The Final Shape. A Destiny 2 je šest let stará hra, která se může posouvat kupředu jen neustálým mazáním starého obsahu, což je v branži vzácnost, která naštvala nejednoho fanouška. Ale hra je stále populární a důležitější než kdy jindy, po akvizici Bungie společností PlayStation.

Znovu budu parafrázovat svou teorii: po The Final Shape věřím, že bude další trio expanzí založených v samotném Destiny 2, jak Bungie dříve naznačila, že budou epičtější příběhy. Uvnitř osudu 2 Po boji světla a tmy. To znamená, že poslední rozšíření D2 bude teoreticky kolem roku 2027 a věřím, že bude na vrcholu nové generace konzolí. A pokud existuje Destiny 3 (která se pravděpodobně nebude jmenovat Destiny 3), spustí se odtud.

Hodně se mluví o „novém enginu“ pro Destiny 3, včetně některých, kteří říkají, že Bungie by mělo přenést Destiny na Unreal Engine 5, jak byl nedávný trend několika her z poslední doby, včetně Halo, pro budoucí projekty. Ale a) motory nevyřeší všechny problémy a b) starý motor lze upgradovat a upravit na něco konkurenceschopného. Také, pokud přepnete enginy, můžete mít problém zcela obnovit „pocit“ ze hry, který hráči na prvním místě tak milují, což je zjevně jeden z hlavních taháků Destiny. Jen říkám, že všechny problémy Destiny 2 v současnosti nelze redukovat na „motor“, protože je mnohem složitější. I když je odpověď ano, zbrusu nová hra bude obsahovat nějaké opravy, rozhodně nepředpokládám přechod na UE5.

Destiny 3 má své klady a zápory a jak se s nimi vypořádat. Pozitivní je, že přístup „čistého stolu“ po 7–10 letech nebo cokoli, co se nakonec stane znovu, vrátí hru zpět na místo, kde mohou noví hráči naskočit a ve skutečnosti se nebudou cítit jako roky zpoždění, a nikdo jim neřekne, že spoustu obsahu, který nemohou přehrát absolutně, protože byl smazán.

Negativa? Pokud je to opravdu čistý štít, nejsem si jistý, jestli jsem nadšený, že to všechno začnu znovu s nulovým trezorem a čtyřmi novými planetami a pak strávím dalších pět nebo deset let „přepisováním“ všeho znovu z Destiny 1 A 2 nyní. Je to už šest let a my stále stahujeme věci z Destiny 1 a já konkrétně nechci opakovat tento proces s každým šílencem, hitem nebo oblastí z posledních dvou her Destiny 2. Buď najděte způsob, jak udržet Většinu věcí a noste je na začátku, nebo na to zapomeňte A příliš se neohlížejte.

Pak jsou tu úplné neznámé. Co přežije cestu do Destiny 3? Celý Gambit bych zařadil na seznam ohrožených druhů. A i když pochybuji, že Bungie PvP úplně vynechá, co se stane se všemi mapami? Až se Destiny 3 rozběhne, budou konečně připraveni tuto část hry připravit, nebo se do té doby všichni ponoří do svých dalších multiplayerových projektů, z nichž jeden nebo dva již byly spuštěny? Nemám ponětí.

Zdá se nevyhnutelné, že Destiny 2 nemůže žít věčně. Ale nesdílím myšlenku, že v roce 2025 v Unreal Enginu 5 uvidíme Destiny 3 utírat desky dočista. Bude to mnohem méně nařezané a vysušené, a ano, myslím, že budeme podívejte se na další rozšíření Destiny 2 ve zbytku této generace konzolí, i když po Final Shape bude nějaká aktualizace aktuální hry.

