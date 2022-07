The Sims 4 umožní hráčům vybrat si svou sexuální orientaci

obrázek : Simíci

Když další Sims 4 rozšíření-středoškolská léta—Pokud bude vydán, bude doprovázen aktualizací základního zážitku, která představí novou funkci pro všechny hráče: přepnout „sexuální orientaci“.

Zatímco vaši Simíci si mohou ve hře užívat vztahy osob stejného pohlaví (kromě toho, že mají Vždy podařilo mít přímé vztahy), tato nadcházející aktualizace umožní hráčům provádět řadu výběrů a přepínačů při spouštění hry, což umožňuje větší flexibilitu a přizpůsobení, pokud jde o to, ke komu se jejich Simík může připojit.

SimGuruJessica, hlavní design zapnutý středoškolská léta rozšíření, Píše na webu hry:

Se sexuální orientací budete moci pro svého Simíka nastavit řadu parametrů přitažlivosti. Toto je jednoduché pozitivní prohlášení o tom, kdo vašeho Simíka přitahuje. Pokud se Simík, jehož pohlaví neodpovídá nastavení atraktivity vašeho Simíka, pokusí o romantickou interakci s vaším Simíkem, bude odmítnut. Můžete si vybrat libovolnou kombinaci rámečků atrakcí (včetně všech nebo žádných), aby odrážely romantickou orientaci vašich snímků.

Takto tyto dlaždice – a tyto možnosti můžete později ve hře změnit pomocí zrcadla nebo skříně – vypadají:

obrázek : Simíci

SimGuruJessica zdůrazňuje, že i když je to dobrý začátek, je to jen začátek – a tady je zjevně ještě více práce. Největším problémem mohou být možnosti pohlaví, které jsou omezeny pouze na „muže“ a „ženy“, i když v tuto chvíli je to omezeno na kód hry, nikoli na její tým:

Navíc to budeme moci rozšířit na další genderové identity, které v tuto chvíli nemáme. Chápu, že zde budou existovat obavy z toho, že počáteční možnosti jsou bisexuální. Mechanicky v TS4 nejsou žádní nebinární Simíci. I když jsme dosáhli velkého pokroku v zastupování nebinárních Simíků pomocí aktualizovaných zájmen, uznáváme, že zájmena nejsou totéž jako genderové identity. Uvědomujeme si, že v tomto ohledu máme stále před sebou cesty.

Pokud jde o vypnutí funkce (a pamatujte, že to bude činit Všechno Hráči jako součást základní hry, ne jen tak někdo, kdo nakupuje Střední škola rozšíření), ok lol:

Mohu tuto funkci vypnout? Ne, i když se snažíme dát hráčům možnost přepínat určité herní funkce, identity LGBTQIA+ jsou běžnou skutečností a nikoli přepínačem, který je třeba zapínat a vypínat.

Než začneme, zatímco se tato aktualizace – a spousta novinek kolem ní – správně zaměřuje na rozšířené možnosti a možnosti dostupné pro Simíky, zde je jiný, mnohem zábavnější způsob, jak se na to podívat: