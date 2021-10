NASA říká, že Zemi procházejí asteroidy větší než pyramida v Gíze

Kosmická loď NASA poskytuje podrobnosti o asteroidu Bennu Kosmická loď NASA Osiris-Rex míří na Zemi poté, co shromáždila vzorky z asteroidu Bennu. Vědci tvrdí, že asteroid má o něco vyšší šanci zasáhnout Zemi, než se dříve předpokládalo. (11. srpna) AP

Několik asteroidů větších než Velká pyramida v Gíze projde v následujících týdnech blízko Země, včetně jednoho tohoto týdne.

Podle údajů od Centrum NASA pro studium objektů blízko ZeměAsteroid 2021 SM3, který byl objeven teprve minulý měsíc, projde naší planetou v pátek. Asteroid má průměr 525 stop, o něco větší než 482 stop Velká pyramida v Gíze. Předmět této velikosti by v případě dopadu na zem stačil „způsobit místní poškození oblasti účinku“.

2021 SM3 je klasifikován jako objekt blízko Země NASA říká “Komety a asteroidy tlačené gravitací blízkých planet na oběžné dráhy, které jim umožňují vstoupit do blízkosti Země.” Objekty jsou cokoli, co leží do 120 milionů mil od Země.

Asteroid bude ve své nejbližší vzdálenosti asi 3,6 milionu mil od Země. Ačkoli to zní jako bezpečná vzdálenost, je to mnohem blíže než naše sousední planeta Venuše, která by mohla být 74,8 milionu mil daleko v závislosti na oběžné dráze každé planety.

2021 SM3 nebude jediným velkým asteroidem, který brzy projde blízko Země. Sedm asteroidů větších než SM3 se přiblíží k naší planetě do konce listopadu.

1996 VB3 bude ze všech nedávno přiblížených asteroidů 20. října nejblíže Zemi 2,1 milionu mil. Tento asteroid má průměr 754 stop.

Největší asteroid v nadcházejících týdnech je 2004 UE, který má průměr 1246 stop, o několik stop kratší než Empire State Building. 2004 UE bude 13. listopadu 2,6 milionu mil od Země.

V naší sluneční soustavě jsou tisíce NEO – přesněji 27 024. Z toho je 9 856 nejméně 459 stop dlouhých a 890 je 3 280 stop nebo více.

Největší asteroid, který letos prošel na Zemi, přišel v březnu, kdy Asteroid 2001 FO32, odhadovaný na 3000 stop široký1,2 milionu mil od Země.

asteroid Apophis, pojmenovaný po bohu chaosu A těsně pod UE 2004 se letos dostalo na titulky pro potenciální dopad na zem. Vědci zjistili, že na planetu v příštích 100 letech nezasáhne, ale 13. dubna 2029 se bude nacházet do vzdálenosti 20 000 mil od Země.

