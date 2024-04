Jak velká je hrozba, před kterou Hamza Yusuf při hlasování o nedůvěře stojí?

25. dubna 2024

Skotský první ministr Humza Júsaf čelí hlasování o nedůvěře poté, co se zhroutila dohoda jeho strany se skotskými Zelenými.

Youssef doufá, že zůstane u moci a povede menšinovou vládu v Holyroodu poté, co se rozhodl, že partnerství se Stranou zelených „splnilo svůj účel“.

Co bude dál – a jak velké hrozbě pan Youssef čelí?

Skotský parlament to definuje jako návrh, který uvádí, že někteří členové Sněmovny reprezentantů nedůvěřují ministrovi vlády, prvnímu ministrovi nebo všem skotským ministrům.

Takže v tomto případě je to návrh, který by prohlásil pana Yusufa za nezpůsobilého zastávat funkci předsedy vlády.

Skotští konzervativci mají 31 křesel poslanců, takže to vypadá jisto.

Pokud Youssef odstoupí z funkce předsedy vlády, budou mít členové Sněmovny reprezentantů 28 dní na to, aby zvolili náhradu.

Pokud tak neučiní, bude to mít za následek vypsání voleb.

Paní Reganová je bývalá členka SNP, která přeběhla do Alby – kterou vede Alex Salmond – poté, co se loni umístila na třetím místě za Youssefem a Kate Forbes v soutěži o vedení SNP.

Pokud se zdržíte hlasování nebo budete hlasovat pro návrh, bude to stačit k vyslovení nedůvěry.

Pokud by se ale postavila na stranu SNP, vedlo by to k remíze 64:64.