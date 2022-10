Titan Dragonfly NASA přistane na poli písečných dun a rozbitého ledu

Podle nové analýzy radarových snímků ze sondy Cassini přistane mise NASA Dragonfly největší měsíc Saturnu na zemi písečných dun a rozbitých ledových skal.

Dragonfly, který byl vypuštěn v roce 2027, je helikoptéra, která dorazí v roce 2034 a prozkoumá Titan Ze vzduchu. Jeho dosah by byl mnohem větší než u kolového roveru, přičemž Dragonfly by dokázala urazit asi 10 mil (16 kilometrů) na každou půlhodinu cesty. Podle NASA . V průběhu své dvouleté mise prozkoumá oblast širokou stovky mil či kilometrů. Než se však Dragonfly sama vznese na oblohu, musí nejprve dosáhnout Titanu pod baldachýnem, hladkého přistání na zmrzlém terénu skrytém před snadnou viditelností v houští. uhlovodík Smog naplňující atmosféru měsíce.

Místo přistání Dragonfly bude Shangri-La Dunové pole poblíž 50 mil (80 kilometrů) širokého kráteru Silk. Tato oblast byla vyfotografována NASA Kosmická loď Cassini Během své mise do Saturn V letech 2004 až 2017 se tým vědců vedený planetární vědkyní Léou Bonnefoyovou z Cornell University nově podíval na tato data, aby vytvořil dosud nejpřesnější hodnocení navrhovaného místa přistání Dragonfly.

řekl Bonnevoy tvrzení (Otevře se na nové kartě). „Vážka přistane v suché tropické oblasti Titanu. Občas prší tekutý metan, ale je to spíš jako poušť na Zemi, kde jsou písečné duny, nějaké malé hory a impaktní kráter.“

Selk je zajímavá stránka. Odhaduje se, že je geologicky mladý, možná několik set milionů let starý, náraz, který způsobil jeho vylomení, by rozpustil místní led a podnítil interakce mezi sladkou kapalnou vodou a organickými molekulami v uhlovodíkové polévce na povrchu Titanu. Astrobiologové se zvláště zajímají o chemii prebiotik – chemii, která zahrnuje molekuly bohaté na uhlík, ale není zprostředkována živými organismy – což by mělo za následek.

Radarové snímky regionu Cassini jsou však omezené, s rozlišením maximálně 300 metrů na pixel. „Pravděpodobně existuje mnoho malých řek a krajin, které jsme neměli možnost vidět,“ řekl Bonnevoy.

Vědci vědí, že takové řeky již na Titanu existují díky Evropské vesmírné agentuře Huygens Lander , která byla ukotvena k palubě lodi Cassini před jejím přistáním na padáku na povrchu Titanu v lednu 2005. Tyto řeky však nejsou naplněny kapalnou vodou – mínus 290 stupňů Fahrenheita (minus 179 stupňů Celsia) na to příliš studená. Místo toho ze zamrzlé oblohy prší metan a kapalný etan a smývají skalnaté ledovce do přítoků řek, které napájejí velká jezera.

Duny Shangri-La vznikly z malých ledových krystalků na Titanu, jak je viděl radar Cassini. (Obrazový kredit: NASA/JPL-Caltech/ASI/Université Paris-Diderot)

Snímky ze sondy Cassini však poskytovaly více úhlů pohledu. Pokaždé, když letěla nad Titanem – během své mise si užila 127 blízkých přiblížení k Měsíci – prohlížela si památky v oblasti místa přistání Dragonfly z různých úhlů, v rozsahu od sklonu 5 stupňů do 72 stupňů.

Analýzou toho, jak terén vytváří stíny různých tvarů na základě pozorovacího úhlu, byl Bonnefoyův tým schopen určit terén oblasti v mezích rozlišení obrazu a nenašel žádné velké překážky zastavující vykreslování, kterým se Dragonfly potřebovala vyhnout.

Vědci také vypočítali výšku okraje drátěného kráteru a zjistili, že se pohybovala od méně než 650 stop (200 metrů) v některých částech až po 2 000 stop (600 metrů), což je více, než se očekávalo, což ukazuje na méně erodovaný okraj kráteru. .

