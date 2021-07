Světová zdravotnická organizace tvrdí, že do Evropy dorazila nová vlna Covidu

Ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace varovala, že do Evropy se může dostat nová vlna případů koronaviru, přičemž zdůraznila, že pokles počtu infekcí v regionu již skončil.

„Desetitýdenní pokles počtu případů Covid-19 v 53 zemích evropského regionu WHO je u konce,“ varoval na tiskovém briefingu Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu.

„Počet případů se minulý týden zvýšil o 10%, což bylo způsobeno zvýšeným mícháním, cestováním a shromažďováním a uvolňováním sociálních omezení,“ uvedl.

Kluge uvedl, že nárůst počtu případů přichází na pozadí „rychle se rozvíjející situace“, vzhledem k novému delta kmenu, který Světová zdravotnická organizace v květnu označila za jiný problém.

Kluge varoval, že v Evropě zůstávají neimunizované miliony, přičemž ochrana proti delta variantě je poskytována především tím, že jsou v nabídce dvě dávky vakcín Covid. Kluge zopakoval to, co již ukázala data, že delta proměnná je přenositelnější než alfa proměnná (které byly samy o sobě přenosnější než předchozí plemena).

„Delta rychle předstihuje Alfu … a ve skutečnosti se to projeví zvýšením počtu hospitalizací a úmrtí,“ řekl Kluge. Řekl, že delta varianta bude dominantní v evropském regionu WHO do srpna, zatímco vakcíny by to nedohnaly.

„V srpnu bude evropský region WHO„ dominantní deltou “,“ poznamenal a dodal, že 63% lidí stále čeká na první výstřel, zatímco omezení veřejného života se pravděpodobně do příštího měsíce zruší. Například, který má vysokou zaočkovanost, ale také velký počet případů způsobených variantou delta, plánuje ukončit omezení 19. července.

Tři podmínky jsou nyní připraveny na „novou vlnu nadměrných hospitalizací a úmrtí“ před pádem, uvedl Kluge: nové proměnné, deficity v očkování a zvýšené sociální míšení.

Varoval, že „v evropském regionu Světové zdravotnické organizace dojde k nové vlně, pokud nezůstaneme disciplinovaní, a ještě více, když bude následovat mnohem méně pravidel.“