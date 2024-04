„Absolutně děsivé“: Co svědci řekli zvláštnímu poradci o Trumpově nakládání s utajovanými informacemi, když byl ještě prezidentem

V létě 2019, jen několik hodin poté, co íránská raketa náhodně explodovala na íránském odpalovacím místě, se vysocí američtí představitelé setkali s tehdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem a sdíleli velmi podrobný, přísně tajný obrázek katastrofických následků výbuchu.

Fotografie byla pořízena americkým satelitem, jehož skutečné schopnosti byly přísně tajné. Ale Trump se o to chtěl podělit se světem – považoval to za obzvláště „sexy“, protože to bylo tajné, řekl později jeden z jeho bývalých poradců vyšetřovatelům zvláštního poradce Jacka Smithe, podle zdrojů obeznámených s poznámkami bývalého poradce.

Zdroje uvedly, že představitelé tajných služeb se obávají, že by zveřejnění fotografie poškodilo úsilí národní bezpečnosti, a naléhaly na Trumpa, aby odložil, dokud nebudou moci zvážit více znalí odborníci. Ale o méně než hodinu později, když byl alespoň jeden z těchto zpravodajských úředníků v jiné budově a snažil se získat další informace, Trump řekl: Zveřejnil jsem fotku Na Twitter.

Jeden z Trumpových bývalých poradců řekl vyšetřovatelům: „Bylo to velmi znepokojivé a lidé byli opravdu naštvaní,“ uvedly zdroje.

Reakce veřejnosti na Trumpův příspěvek byla okamžitá: experti ze zpravodajských služeb a dokonce i mezinárodní média zpochybňovali, zda jsou americké zájmy ohroženy kvůli tomu, co Trump udělal. Když se na to Trumpa v Bílém domě zeptali, trval na tom, že nezveřejnil utajované informace, protože na to má „absolutní právo“.

Zatímco velká část Smithova rozsáhlého vyšetřování tajných dokumentů se soustředila na to, jak Trump nakládal s utajovanými materiály po odchodu z Bílého domu, široká škála bývalých poradců a poradců – včetně komorníků, tiskových poradců, vysokých úředníků národní bezpečnosti a dokonce i brífinků poručíka Trumpa z Bílého domu House – kancelář ředitele národní zpravodajské služby – poskytla Smithovi zprávy z první ruky o tom, jak Trump nakládal a využíval zpravodajské informace, když byl ve funkci.

Tyto zprávy z první ruky, jak je ABC News předaly zdroje, zdůrazňují, co by mohlo být v sázce, když se Trump snaží vrátit do Bílého domu, a vyšly najevo, protože se pravděpodobně chystá znovu dostávat formální vládní brífinky, jak postupují republikáni. v prezidentských volbách. Oficiální kandidát strany v prezidentských volbách v roce 2024.

Joe Raedle/Getty Images

V rozhovorech s vyšetřovateli v loňském roce bývalí poradci a představitelé národní bezpečnosti, kteří byli Trumpovi v Bílém domě blízcí, popsali prezidenta, který mohl vybuchnout hněvem, když mu byly předloženy zpravodajské informace, které nechtěl slyšet, a který běžně kontroloval utajované informace a ukládal je. v jeho souborech. Nezabezpečená místa, která měla podle zdrojů to, co někteří bývalí úředníci popsali jako „kavalírský postoj“ ke škodám, které by jejich odhalení mohlo způsobit.

Kniha zveřejněná na webových stránkách CIA, popisující zkušenosti zpravodajské komunity s Trumpem během jeho přechodu do prezidentského úřadu a poté jeho působení v Bílém domě, uvádí, že Trump byl sice „skeptický a nejistý ohledně procesu zpravodajských služeb“, ale zůstal „zapojen do I když na něj veřejně zaútočil.

Kniha také poznamenala, že Trump byl mezi prezidenty „unikátní“, protože před nástupem do Bílého domu „neměl žádné zkušenosti s nakládáním s utajovanými informacemi ani s prací s vojenskými, diplomatickými nebo zpravodajskými programy a operacemi“.

„Ruku v pilinách“

Zatímco bývalí představitelé Smithovu týmu popisovali schůzky s Trumpem, Trump podle zdrojů chtěl pouze slyšet nové informace o určitých částech světa.

Zejména Smithovu týmu bylo řečeno, že Trump nemá zájem slyšet o Latinské Americe nebo zemích, o kterých se podobně domníval, že jsou zbytečné, uvedly zdroje. Zdroje uvedly, že svědci potvrdili předchozí veřejné zprávy o tom, že Trump o takových místech hovořil jako o „zemích, kde se nejezdí“, a navrhl, aby Spojené státy přestaly z nich vítat přistěhovalce.

Dnes, v průběhu prezidentské volební kampaně, Trump pokračuje v útocích na přistěhovalce ze zemí Latinské Ameriky a další, kteří dorazili k jižní hranici přes části Latinské Ameriky.

Bývalí představitelé Smithovu týmu také řekli, že Trump odmítl naslouchat některým brífinkům souvisejícím s Ruskem a řekl, že Trump „absolutně“ nechce slyšet o ruských vlivových operacích a nemůže být přesvědčen, že uvnitř skutečně operují ruské síly, uvedly zdroje. Ukrajina – i když jeho administrativa veřejně odsuzovala její rutinní invaze do východního regionu země na podporu separatistů podporovaných Ruskem.

Trump během své volební kampaně nedávno trval na tom, že by zabránil totální ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022, kdyby byl stále vrchním velitelem.

Podle zdrojů jeden z bývalých Trumpových poradců loni se Smithovým týmem vtipkoval, že mluvit o Rusku při schůzce s Trumpem bylo jako „klacek“.[ing] „Moje ruka je zase v lese.“

Kancelář ředitele národní rozvědky ve svém posledním globálním hodnocení dospěla k závěru, že Rusko zůstává významnou hrozbou pro národní bezpečnost USA a v širším smyslu pro „mezinárodní řád založený na pravidlech“.

Jak to udělal veřejně, Trump často soukromě nesouhlasil se závěry, k nimž dospěla americká zpravodajská komunita, zejména pokud jde o Rusko a Ukrajinu, a místo toho se rozhodl spoléhat na neověřená tvrzení jiných lidí, řekly zdroje Smithovým vyšetřovatelům.

Zdroje uvedly, že bývalí poradci Smithovým vyšetřovatelům potvrdili dřívější zprávy médií, že Trump nikdy nečetl President's Daily Brief, zprávu, která shrnuje tajné informace a analýzy nejpalčivějších problémů dne.

Podle zdrojů Trump raději dostával taková shrnutí ústně.

Když Trumpův mluvčí sáhl po komentáři, odkázal ABC News na prohlášení bývalého prezidenta, ve kterém označil případ utajovaných dokumentů za „dvouúrovňový soudní systém a protiústavní selektivní stíhání“.

Mluvčí zvláštního právního zástupce odmítl pro ABC News komentovat.

„Jako odpadkový šuplík.“

Během Trumpova prezidentství mnozí z těch, kteří s Trumpem komunikovali, viděli, jak denně přináší utajované dokumenty na nezabezpečená místa, což některé z nich znepokojilo, řeklo Smithovu týmu několik svědků, uvedly zdroje.

Počátkem roku 2018 se Kancelář tajemníka, která spravuje dokumenty proudící do Oválné pracovny, začala ptát zaměstnanců Bílého domu na chybějící dokumenty, včetně některých utajovaných dokumentů, řekl vyšetřovatelům jeden z Trumpových osobních komorníků. Řekl.

V jednu chvíli, uvedly zdroje, server dokonce varoval Kancelář generálního tajemníka, že důvěrné dokumenty jsou vynášeny z bezpečných míst v bílých krabicích a končí na nejrůznějších potenciálně znepokojivých místech.

Podle zdrojů několik svědků řeklo Smithovu týmu, že běžně viděli tajné dokumenty nebo důvěrné složky v Trumpově rezidenci v Bílém domě a že Trump ve své ložnici někdy skladoval až 30 krabic, o kterých jeden komorník řekl, že Trump zacházel „jako s odpadky“. . „schody.“

I když není jasné, kolik krabic v kteroukoli chvíli v Trumpově rezidenci obsahovalo dokumenty označené hashtagy, svědci uvedli, že podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí často pozorovali krabice a papíry, které se pohybovaly z Oválné pracovny do jeho rezidence na to, co řekli svědci. Zvláštní poradce.

Zdroje citovaly bývalého úředníka, který vyšetřovatelům řekl: „Nemyslel jsem si, že respektuje důvěrné informace.“

V Trumpově prvním roce v úřadu četné zprávy médií popisovaly, jak Trump odhalil citlivé informace: V únoru 2017 prý on a tehdejší japonský premiér diskutovali o reakci na poslední severokorejský raketový test při večeři v přeplněné jídelně v Trumpově domě. Mar-a-Lago na Floridě a o dva měsíce později Trump filipínskému prezidentovi v telefonátu řekl, že americká armáda umístila dvě jaderné ponorky poblíž Severní Koreje.

Následující měsíc Trump údajně sdílel vysoce citlivé zpravodajské informace o ISIS s ruskými představiteli, kteří navštívili Bílý dům.

Někteří svědci, kteří hovořili se Smithovým týmem, však uvedli, že je nezajímalo to, co viděli, když byl Trump prezidentem.

Robert O'Brien, který na konci svého prezidentství působil jako Trumpův poradce pro národní bezpečnost, řekl Smithovu týmu, že Trump „důsledně“ náležitě zachází s utajovanými informacemi, uvedly zdroje.

'hladové hry'

Jak někteří bývalí úředníci popsali Smithovým vyšetřovatelům, diskuse o nejnovějších informacích s Trumpem by mohla být nepředvídatelným úkolem, uvedly zdroje.

Občas byl tak rozrušený tím, co mu říkali vysocí představitelé národní bezpečnosti nebo tajných služeb, že by to podle zdrojů obeznámených s tím, co svědci řekli vyšetřovatelům, vykolejilo celé schůzky.

Na řadě schůzek se Trump před mezinárodním summitem v Evropě setkal s tehdejší ředitelkou CIA Ginou Haspelovou, tehdejším ministrem financí Stevem Mnuchinem a dalšími, aby pomohli summit naplánovat. Když ale Trumpovi řekli pozitivní věci o jednom z lidí, s nimiž se pravděpodobně na summitu setká, Trump to „prohrál“, trval na tom, že mu to je jedno, a pak znovu „prohrál“, když dostal aktuální informace o daních. Zdroje uvedly, že související jednání zahrnující Mnuchina.

Trump poté přede všemi postavil jednoho ze svých nejlepších pomocníků proti Mnuchinovi, čímž eskaloval napětí do té míry, že to jednomu z účastníků připomnělo film „Hunger Games“, ve kterém byl dystopický zápas smrti vysílán živě v národní televizi, uvedly zdroje. . .

Kniha, publikovaná na webu CIA, citovala ředitele národní zpravodajské služby bývalého prezidenta Baracka Obamy Jamese Clappera, který řekl, že Trump měl tendenci „létat po tangentách; v hodinové diskusi může být osm nebo devět minut skutečného zpravodajství. „

Zatímco zpravodajská komunita se zabývala důkazy, Trump byl „bez faktů“ – důkazy s ním podle Clappera nesouhlasily.

Clapper však řekl, že Trump může být „zdvořilý, laskavý a pochvalný“, když jedná s členy americké zpravodajské komunity nebo se o nich odvolává.

„Lidé byli opravdu naštvaní.“

Jak řekl jeden bývalý úředník Smithova týmu, Trumpovo zveřejnění fotografie neúspěšného odpálení íránské rakety odhalilo, jak se tehdejší prezident „nestaral“ o ochranu utajovaných informací, uvedly zdroje.

V roce 2021 Yahoo! News popsaly, jak si Trump během brífinku s představiteli tajných služeb myslel, že fotografie „je tak elegantní, že se zeptal, zda si ji může ponechat“, což podle úředníka administrativy znepokojilo některé úředníky tajných služeb. Ale tato zpravodajská zpráva neposkytla stejně podrobný popis, jaký svědci poskytli Smithovi minulý rok.

Zdroje řekly ABC News, že když mluvili se Smithovým týmem, poradci a bývalí úředníci, řekli, že Trump byl v té době výslovně varován, že ačkoli má pravomoc odtajnit fotografii zpackaného startu Íránu, jsou s tím spojena také potenciální rizika .

Zdroje uvedly, že Trump původně souhlasil s tím, že počká, dokud nebudou konzultováni zpravodajští činitelé, ale zdá se, že to zpravodajským činitelům trvalo příliš dlouho; Asi o hodinu později zveřejnil Trump fotografii online.

„Byl jsem naprosto zděšen,“ řekl Smithovu týmu podle zdrojů bývalý úředník národní bezpečnosti.

Bývalý úředník poznamenal, že Trump si mohl myslet, že to není velký problém – ale jen odborník by věděl, zda by zveřejnění takových utajovaných informací mohlo odhalit „jak jsme je získali“ a zda by to „mohlo poškodit naši schopnost je získat“. . [it] Bývalý úředník vysvětlil Smithovu týmu podle zdrojů.