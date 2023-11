Zdeněk Shtybar exceluje ve zkoušce sportovního ředitele, když zvažuje své možnosti

Zdeněk Štybar odhaduje své šance na odchod z profesionální cyklistiky na 99 procent, ale český jezdec si nechává své možnosti otevřené pro rok 2024, protože cílí na poslední šanci na mistrovství světa UCI v cyklokrosu ve své domovské zemi.

Sedmatřicetiletý veterán prožil v roce 2023 náročnou sezonu na silnici, v jeho kampani se podepsala operace, koronavirus a smůla.

Bez prodloužení své roční smlouvy v Jayco-AlUla a omezených možností na trhu se trojnásobný mistr světa zaměřuje na únorový CX Worlds na domácí půdě jako na svůj poslední závod. Akce připomene 10. výročí Štybarových posledních titulů mistra světa.

„Mistrovství světa bude opravdu speciální s českými a belgickými fanoušky, řekněme dvě největší skupiny fanoušků. Bude to opravdu skvělé,“ řekl Shtybar. GCN Během středečního hovoru.

„Letos jsem nechtěl přestat, nebyl to můj plán, zvláště po operacích a koronaviru. Nedokončil jsem a chtěl jsem znovu zajet dobře. Je na 99 % jisté, že nebudu závodit na znovu silnici, a na to jsem se nepřipravoval, ale teď, když „mám tento cíl na mistrovství světa, chci být co nejlépe připravený. Mám velkou motivaci.“

Štybar přiznal, že stále jedná s týmy pro rok 2024 o dlouhodobé příležitosti prodloužit svou závodní kariéru o další sezónu, ale s téměř všemi dveřmi zavřenými v této fázi se hlavní pozornost nyní soustředí na světy.

„Existuje velmi malá možnost, aby se to stalo, ale nedávám tomu velké naděje. Soustředím se jen na světy a pracuji na dosažení tohoto cíle. Spousta věcí je stále ve vzduchu. Je velmi pozdě v sezóně a není mnoho týmů s „volnými místy.“

Příští rok by pro Štybara mohl být zcela novou kapitolou a český závodník to potvrdí GCN V říjnu absolvoval kurz sportovního ředitele UCI.

Každý, kdo se chce stát sportovním ředitelem na mužském nebo ženském World Tour, musí absolvovat kurz ve švýcarském Aigle v sídle UCI a poté složit zkoušku. Štybar se rozhodl zúčastnit se programu až na poslední chvíli, ale je zvědavý, jak se jeho potenciální kariérní cesta vyvine do budoucna.

Tento veterán má určitě předpoklady stát se dobrým sportovním ředitelem vzhledem ke svým zkušenostem na silnici i v terénu a roli vedoucího týmu a super místního pro některé z největších jmen ve sportu.

„Měl jsem nějaké pohovory s týmy, ale neměl jsem licenci sportovního ředitele, tak jsem to musel udělat. Začalo se to dít v posledních týdnech a měl jsem štěstí, že jsem dostal místo na turnaji UCI. Povedlo se mi to.“ , fungovalo to a teď mám další možnosti do budoucna.“ Shtipar řekl: „Není potvrzeno, že budu sportovním ředitelem, ale je to pro mě alespoň příležitost.“

„Nebylo to tak jednoduché. Každý si myslí, že pokud jste jezdec nebo bývalý jezdec, okamžitě zemřete, ale abych byl upřímný, musíte projít čtyřmi dny prezentací, protože pokud ne , bude tam spousta otázek, o kterých jsem neměl tušení.“ „O době, kdy dojde na to, jak funguje UCI, některá pravidla a jak se věci v budoucnu změní. Bylo to opravdu zajímavé.“

Práce sportovního ředitele vyžaduje téměř naprosté nasazení a Štybar stále zvažuje, zda je to pro něj ten správný cíl.

„Abych byl upřímný, nejsem si jistý. Je to něco, co musím vyzkoušet a pak se rozhodnout, jestli se mi to líbí nebo ne. Jako žokej jsem se vždycky rád připravoval na dostihy, díval se na dostihové tratě, studoval. Takže si myslím, Můžu si tyto aspekty ponechat. A pak v závodech: „Myslím, že můžu dělat nějaká rozhodnutí, ale potřebuji vědět, jaké to je sedět v autě, protože výměna kola za auto je něco nového. Určitě bych chtěl přesto zkus.“