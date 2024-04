Hailu, Klaver a Swoboda jsou v dobré formě, protože v Ostravě padají rekordy | Zprávy

Vryojne Hailo se probojovala na šesté místo v historickém žebříčku halových mílí žen, zatímco Leke Klavier a Ewa Swoboda patřily k těm, kteří překonali rekordy v české halové míli – jejich druhé v sezóně. IAAF World Indoor Tour Gold Akce – v Ostravě v úterý (30.

Po sobotním zahájení zlaté sezóny World Indoor Tour v Astaně hostila Ostrava svůj první mítink v rámci nejvyšší úrovně Tour a řada silných výkonů zajistila, že tento účet dostojí.

Hailo, stříbrná medailistka z halového mistrovství světa na 800 m, se vyjádřila ve své vůbec první krátké míli a zajela šestý nejrychlejší čas v historii s dominantním výkonem 4:17,36.

Dvaadvacetiletá hráčka získala stříbro na míli na říjnovém mistrovství světa v silničním běhu IAAF v Rize 23 a prokázala, že další medaile je na dosah na halovém mistrovství světa IAAF v Glasgow 24, kde bude cílit na 1500 m. .

Závod v Ostravě nezačal hladce, protože Portugalec Salomé Afonso utrpěl předčasný pád. Navzdory tomu, že musela přeskočit Afonso, se Hailo dokázala udržet na nohou a posunula se do čela pole. S 90 sekundami na hodinách se Hailo stal součástí odtržené skupiny čtyř silných za dvěma kardiostimulátory a počkal, dokud nezbývají čtyři kola, aby převzal kontrolu. Klesla do čela, když její zbývající defibrilátor ustoupil stranou a zůstal s ní pouze její krajan Hirut Meshesha, světový bronzový medailista na 1500 metrů v hale.

Za sebou nechali krajany Saron Berhe a Ntsaint Desta, Hailu a Mishisha dosáhli na 1500 m časy 4:01,03 a 4:01,68, což jsou zatím dvě nejvyšší světové známky v tomto roce. Hailu pokračoval a odtáhl se od Mishishy z poslední zatáčky, aby protnul cílovou čáru v čase 4:17,36, dvě sekundy před Mishishou 4:19,53 a posunul se na 10. místo v seznamu všech dob. Na třetím místě se umístil Berhe s časem 4:24,23 a na čtvrtém místě Dasta s časem 4:24,80.

Následovala řada národních rekordů, Francouzka Agathe Guillemot zajela časem 4:29,02, Belgičanka Elise Vanderlestová 4:29,31 a 18letá Dánka Sofia Thøjersenová vyrovnala tento čas na společném šestém místě a zlepšila evropský rekord U20 o 10 sekund . .

„Jsem velmi spokojený se svým dnešním výkonem,“ řekl Hailu. „Na posledním halovém mistrovství světa jsem získal medaili, tentokrát mám v plánu závod na 1500 metrů a jsem na to připraven.

Zatímco na mítincích padl prakticky velmi silný rekord, když se na Czech Indoor Gala poprvé jela míle pro ženy, padlo několik dalších rekordů – v běhu žen na 400, 60 a 60 m překážek a také na 1500 m mužů.

Na 1500 metrů zlepšil Portugalec Ishak Nader svou stabilitu na krátké trati o více než dvě sekundy a zvítězil ve světovém národním rekordu 3:34,23.

Ishak Nader slaví vítězství na 1500 metrů v Ostravě (© Soňa Maleterová)

Dva týdny poté, co zajel 29:07 minuty na vítězství v portugalském mistrovství v silničním běhu na 10 km, Nader pokračoval ve svém tažení a získal poslední vítězství dne před Samuelem Billströmem ve švédském rekordu 3:35,47 minuty a Romainem Mornierem z Francie za tři minuty. :37,22. Rafael Balic také zajel čtvrtým místem rakouský rekord 3:37,36.

Klaver a Swoboda se silnými sprinty

Claver, držitel zlaté medaile na 4×400 m, po vytvoření rekordu na 400 m 51,00 sekundy na zahájení sezóny v Ostravě v loňském roce, chtěl tentokrát jet ještě rychleji. Udělala to a poté si vytvořila světové prvenství časem 50,54 sekundy, což je druhý nejrychlejší čas své kariéry za 50,34 sekundy, kterou zaznamenala, když skončila za Nizozemkou Femke Bullovou ve svém světovém rekordu 49,26 sekundy v Apeldoornu jako poslední. rok.

Norka Henriette Jaeger obsadila v závodě A druhé místo v národním rekordu 51,57 sekundy, třetí místo obsadila Češka Lada Vondrová s časem 52,05 sekundy. V obou mužích na 400 metrů byl nejrychlejší Veit Müller, který vyhrál závod B na domácí půdě v čase 46,26 sekund.

„Cítil jsem se skvěle,“ řekl Claver. „Samozřejmě, je to první závod sezóny, takže nemáte ponětí. Bylo to vtipné, protože jsem dnes ráno volal svému bratrovi a řekl mu, že umím zaběhnout 50,70, a on řekl: 'Wow, to bude šílené.' Ale udělal jsem 50,54 a jsem s tím spokojený.“ „Je to dobrý začátek, ale chci víc.“

Po sezóně dalších čtyř závodů pak bude v Glasgow usilovat o medaili. „Ano, ráda bych získala medaili, ale nemám ponětí, co udělá zbytek světa,“ dodala. „Půjdu rychleji a rychleji a uvidíme, s čím skončím.“

Dalším sportovcem, který se dobře připravuje na světovou soutěž v Glasgow, je Polák Swoboda, který vyhrál běh na 60 metrů časem 7,07 sekundy, tři dny poté, co si v Lodži vytvořil náskok světa časem 7,04 sekund.

Halová mistryně Evropy z roku 2019 zachovala klid, když společná česká rekordmanka Karolina Manasová, místní favoritka, klopýtla a odtáhla se o desetinu vteřiny před Lucemburčankou Patricií van der Wyckenovou. Na třetím místě se umístil Belgičan Rani Roseus s časem 7,23 sekundy.

Ewa Swoboda vyhrála 60m v Ostravě (© Soňa Maleterová)

Swobodova krajanka Pia Skrzyszowska si v Ostravě také udržela svou vítěznou sérii, když zajela nejrychlejší tempo v rozplavbách na 60 m překážek časem 7,88 a poté se vrátila k vítězství ve finále s časem 7,82, čímž vylepšila rekord závodu 7,86, který držela Nadine Visser. Nizozemska. Visser při této příležitosti skončil druhý, zajel 7,93 sekundy a obsadil druhé místo těsně před Irkou Sarah Lavigne, která zajela stejný čas.

Japonec Yoshihide Kiryu, který lámal národní rekord, zvítězil v běhu na 60 m mužů, když za 6,53 sekundy předstihl Němce Joshuu Hartmanna (6,57) a Švéda Henrika Larssona (6,59).

Byl to druhý PB dne pro Crea, který se ve své rozplavbě umístil na druhém místě s 6,55 za Hartmannovými 6,54.

Na 200 metrů mužů byl celkově nejrychlejší Čech Eduard Kubelík, který vyhrál druhý závod za 20,66 sekundy před Polákem Albertem Komanskim (20,93) a Izraelcem do 20 let Blessingem Arifou v národním rekordu 20,94 sekund.

Možná to byl jeho vůbec první závod na krátké dráze, ale světová šestka Tshebiso Masalela z Botswany ovládl běh na 800 metrů mužů a připsal si své první vítězství. 24letý jezdec následoval kardiostimulátor a vypadal pohodlně, když se dostal do vedení a do cíle dorazil v čase 1:46,41.

Následovali ho Ital Catalin Ticosiano (1:46,90) a Polák Mateusz Borkowski (1:47,33). Mistr Evropy do 20 let Jakub Dudica z České republiky vytvořil před domácím publikem národní rekord do 20 let časem 1:47,42.

Vítězství pro Suteje, Steena a Tintogloua

Program ve skoku o tyči začal hlavní program a skončil Slovinkou Tinou Sutej, která ve svém prvním vystoupení v této sezóně zvítězila na vzdálenost 4,73 metru a dosáhla na své čtvrté vítězství na Czech Indoor Gala.

Po otevření na 4,33 metru potřebovala světová halová bronzová medailistka všechny tři pokusy, aby zůstala v souboji na 4,53 metru, ale odtud se při prvním pokusu v každé výšce vyšvihla až na vítěznou značku. S vyhranou soutěží pak udělala tři pokusy na 4,83 metru.

Druhá skončila Češka Amalie Švábeková s odstupem 4,63 metru a třetí Italka Roberta Bruniová s odstupem 4,53 metru.

Americký šampion NACAC z roku 2022 Roger Steen, který skončil v Astaně druhý, si tentokrát připsal vítězství v nadhozu mužů s dramatickým nasazením v posledním kole. Hodem 21,38 m ve svém posledním pokusu překonal vedoucí metu domácího favorita Tomáše Staňka ve třetím kole o 5 cm, zatímco dvojnásobný halový mistr světa z Nového Zélandu Tom Walsh skončil při svém prvním vystoupení v sezóně třetí s 21,17 m.

Miltiadis Tintoglou šel do skoku dalekého mužů a usiloval o rekord závodu 8,21 metru, a přestože řecký olympijský, světový a halový šampion tentokrát nedokázal dosáhnout, ve svém prvním vystoupení v sezóně zvítězil skokem. 8,09 metrů. .

Ta známka přišla ve třetím kole, a zatímco se český rekordman Radek Goska ve čtvrtém kole zlepšil na 8,03 metru, na seskočení Titogloua to z vedení nestačilo.

Vítěz řekl: „Dnes jsem se cítil dobře, ale první soutěž tohoto roku je pro mě vždy těžká.“ „Dělal jsem technické chyby, ale to je v mém případě normální, rád skáču dovnitř, mám pocit, že je to moje zóna.“

Jess Whittington World Athletics

• Chybí vám nějaká práce? Sledujte znovu setkání v Ostravě na vyžádání na Inside Track. Mohou platit geografická omezení.