Kanada se ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů utká s Českem

Předkola na mistrovství světa juniorů jsou po všem a čtvrtfinále začne v úterý čtyřnásobnou hlavičkou.

Kanada vs. Česko

Kanadu vyřadilo Švédsko (2-0), ale měla silné výhry proti Finsku (5-2), Lotyšsku (10-0) a Německu (6-3), aby dokončila své úvodní kolo se třemi výhrami a jednou prohrou.

Stav jednoho hráče v kanadském kádru je ve vzduchu a míří do jejich úterního zápasu – forvard Matt Savoy byl nucen vynechat nedělní zápas proti Německu s nezveřejněným zraněním.

Hlavní trenér Alan LeTang v pondělí ráno řekl, že Savoy je „v pořádku“ a očekává, že bude znát jeho stav pro úterní ranní zápas. Jaeger Firkus byl povolán na víkendovou soupisku a v pondělí trénoval pro případ, že by Savoy nemohl hrát.

Jejich soupeř, Česko, skončilo ve skupině B třetí se dvěma výhrami a dvěma prohrami. Vyhráli proti Švýcarsku (4-2) a Norsku (8-1), ale podlehli USA (4-3) a Slovensku (6-2).

McGlynn Celebriniová na tomto turnaji zatím postoupila za Kanadu, protože je na turnaji druhá s osmi body. Jiří Kulich, který v této sezóně hrál za Buffalo Sabres, je jedním ze dvou hráčů Česka se sedmi body ve čtyřech zápasech za čtyři branky a tři asistence. Matyas Melowski si připsal sedm asistencí.

Kanada se snaží vyhrát svůj třetí svět juniorů za sebou a pátý z posledních sedmi turnajů.

Kanada se v Česku zúčastní živě v úterý v 8:30 ET / 5:30 PT na TSN1/3/4, TSN.ca a TSN App.

Finsko vs Slovensko

Úterní akce začíná bitvou mezi Finskem a Slovenskem, než se Kanada utká s Českou republikou ve druhém slotu.

Finsko vs. Slovensko začíná v 6:00 ET / 15:00 PT a zápas můžete sledovat živě na TSN3/4, TSN.ca a aplikaci TSN.

Finsko se objevilo jako třetí nasazený tým ze skupiny A a dokázalo se shromáždit poté, co v prvních dvou dnech turnaje vynechalo úvodní dva zápasy proti Kanadě (5-2) a Německu (4-3).

Dne 29. prosince porazili Lotyšsko 4:0 a ve svém posledním přípravném utkání porazili Švédsko (5:4) v rozstřelu.

Mezitím Slovensko začalo silně výhrami v prvních třech zápasech, než je porazilo USA 10-2. Servac Petrovski aktuálně vede turnaj v bodech se čtyřmi góly a pěti asistencemi v utkání, které rozhodlo o vítězi skupiny B. Devět bodů.

Lotyšsko vs. USA

Spojené státy byly jediným týmem, který vyšel z úvodního kola bez porážky, když porazil Norsko (4:1), Švýcarsko (11:3), Českou republiku (4:3) a Slovensko (10:2).

Gavin Brindley, Cutter Gauthier a Frank Nazar jsou na druhém místě turnaje s osmi body. Brindley vedl všechny hráče se šesti góly.

Lotyšsko porazilo Německo (6:2) a zajistilo si poslední místo ze skupiny A, ale následovaly tři porážky s Finskem, Kanadou a Švédskem s celkovým skóre 20:0.

Sledujte Spojené státy Lotyšské živě na TSN1/4/5, TSN.ca a aplikaci TSN, s pokrytím od 11:00 ET / 20:00 PT.

Švédsko vs. Švýcarsko

Ve finále dne se střetnou Švýcarsko a Švédsko.

Švédsko si zajistilo první místo ze skupiny A nedělní prohrou 5:4 s Finskem. Ve svých předchozích třech zápasech zaznamenali výhry nad Kanadou (2:0), Německem (5:0) a Lotyšskem (6:0).

Hugo Havelid byl perfektní v obou svých zápasech v síti za Švédsko, zastavil všech 41 střel, kterým čelil. Thelin Melker byl perfektní proti Německu, ale bojoval proti Finsku. Jeho procento záchrany 0,909 je šesté v lize, zatímco Havelitt je nejlepší známkou mezi 14 brankáři, kteří viděli ice time.

Švýcarsko zajistilo svou jedinou výhru (6-2) v úvodním kole proti Norsku, což jim vyneslo čtvrté a poslední místo ve skupině B.

Sledujte Slovensko vs Švédsko živě přes TSN Network, TSN.ca a aplikaci TSN s pokrytím od 13:30 ET / 10:30 PT.

Jak sledovat čtvrtfinále světových juniorů na TSN

Můžete sledovat Kanada vs. Podívejte se na Česko.

Kdy: úterý 2. ledna

Klíčové zpravodajství: 6:00 ET / 15:00 PT z Finska vs. Slovensko, následuje Kanada vs. Česká republika, Lotyšsko vs. USA a Švýcarsko vs. Švédsko

Kde sledovat: TSN4, TSN.ca a aplikace TSN.