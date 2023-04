Transylvánské centrum Glasgow pro ukrajinské cikánské uprchlíky

V mimořádném spojení kultur zazní živě klasická skotská hudba z glasgowského Taraful den z Rumunska a tance na pozvání maďarského tanečního experta Tamase Ference.

Tato událost je součástí řady živých vystoupení a nového EP od glasgowského kolektivu Ando Glaso, které oslavuje živé a nevídané kulturní dědictví skotského cikánského lidu.

Ukrajinská skupina Rum Sum, která se konala 7. dubna v The Rum Shack, zahraje na speciální sbírce pro ukrajinské uprchlíky na oslavu Světového dne Romů 2023.

Čtěte více: Govanhillovi Romové si zaslouží větší respekt než tyto nepodložené fámy

Skupina dorazila do Spojeného království v důsledku války na Ukrajině a oni a jejich rodiny v současné době potřebují podporu a živobytí po celé Velké Británii. Vstup na akci je dobrovolný, přičemž vše, co se vybere, jde přímo skupině a jejich rodinám.

Janus Lang, kreativní ředitel Ando Glasow, řekl: „Jako organizace vedená Romy jsme si vědomi obtíží, kterým čelí romští uprchlíci, když utíkají před válkou.

„Často slýcháme o diskriminaci, které jsou vystaveni, když přijíždějí do různých zemí jako uprchlíci, což zvyšuje jejich utrpení.

Jsme odhodláni projevit solidaritu a podporu Romům, kteří utíkají před válečným pustošením.

„Poté, co nás oslovili, jsme se cítili pozváni oslavit Mezinárodní den Romů, což je dobrý způsob, jak zvýšit povědomí o přítomnosti romských uprchlíků ve Spojeném království, a dobrý začátek, jak je podpořit.“

Večer zakončuje mládežnická skupina Ando Glaso ZOR, která předvede vysokooktanovou cikánskou taneční hudbu.

ZOR, složený z mladých Romů se sídlem v Glasgow, byl původně založen jako součást mládežnického projektu Ando Glasa a šel od úspěchu k úspěchu.

S podporou Youth Music Initiative skupina zkoumá různé žánry romské hudby i jiné žánry a vytváří vlastní hudbu a zvuky s cílem stát se vyslanci romské kultury na mainstreamové kulturní scéně.

ZOR sdružuje mladé samouky z různých slovenských, rumunských, českých a maďarských romských komunit.

Čtěte více: Milostný dopis pro chůzi 10 000 kroků denně v Jovanhillu

Tato rozmanitost je přítomna v hudbě skupiny, mísí se tradiční a moderní žánry a styly.

Janus dodal: „Naši první transylvánskou stavbu jsme provedli asi před šesti lety a od té doby se stala díky svému úspěchu pravidelnou akcí.

Tato událost otevírá hudbu, tanec a kulturu Říma širší veřejnosti ve formátu známém Skotům.

„Dává lidi do centra romské kultury prostřednictvím tance s pomocí romských hudebníků a spojeného tance z Transylvánie.

„Loni jsme nejen udělali ceilidh v Glasgow, ale poprvé jsme to vzali do Edinburghu na oslavu Světového dne Romů a užili jsme si to v obou městech.“

12. května se Ando Glaso také spojí s Glasgow Life a představí Lolu Reinhardt a Yuliyu Lonskaya na koncertě v Glasgow City Chambers.

Lulu Reinhardt, vnuk Django Reinhardta, se může pochlubit unikátní sbírkou cikánského swingu s hudbou ze severní Afriky a Indie a také klasickou kytarou.

Yulia Lunskaya vyhrála mnoho mezinárodních kytarových soutěží v Polsku, Anglii, Americe, Srbsku a Černé Hoře.

Čtěte více: Exkluzivní prohlídka uvnitř nového Paisley Museum

Se svou eklektickou značkou folku, jazzu, bossa novy, barokní, klasické a romantické hudby je Yulia vítanou interpretkou v mnoha evropských a amerických koncertních sálech, hraje sólové koncerty a vystupuje s orchestry.

Janos řekl: „Před Rom Som nás ukrajinští romští uprchlíci nekontaktovali.

„Glasgowská komunita velmi podporuje uprchlíky a my se vždy budeme snažit pomáhat a podporovat ty, kteří to potřebují.

„Doufáme, že naše akce 7. dubna o tom zvýší povědomí a zvýšíme velkou podporu romským uprchlíkům a také se skvěle pobavíme při oslavě romské kultury v rámci Světového dne Romů.“