Vijaya Kalakada pomohl v boji proti nádoru na mozku

S těžkým srdcem se na vás obracíme, abychom se podělili o příběh Vijayi, která čelí těžkému boji s nádorem na mozku, když podstupuje neodkladnou operaci.

Vijaya je 39letá softwarová inženýrka, která byla energická a zapálená pro svou práci. Vždy byla inspirací pro své okolí, rozdávala radost a laskavost, kamkoli přišla. Bohužel jí byl diagnostikován nádor na mozku, diagnóza, která její rodinou otřásla až do morku kostí. Vijaya je milující matka dvou malých synů, oddaná manželka a dcera. Je jediným živitelem své rodiny a nedávno se přestěhovala do Plano v Texasu, aby zlepšila své poměry poté, co otcova léčba rakoviny vyčerpala jejich zdroje.

Tváří v tvář této nepřízni ukazuje Vidžaja neuvěřitelnou sílu a odolnost. Cesta před námi je dlouhá a namáhavá, emocionálně i finančně. Náklady na lékařskou péči, konzultace a další související náklady se zvyšují a těžce zatěžují její bedra.

Pro darování klikněte prosím na odkaz: https://gofund.me/820f5811

Začali jsme získávat finanční prostředky na podporu Vidžaje a zmírnění některých finančních tlaků, které zažívají. Naším cílem je získat peníze na pokrytí léčebných výloh, probíhající léčby a jakékoli další podpory, kterou můžete v této těžké době potřebovat.

Vidžaja tu byl vždy pro ostatní, teď je řada na nás, abychom tu byli pro ně. Spojme se jako komunita a ukažme naši podporu v jejich boji proti této těžké nemoci.