Festival Ostrava Days je dvouletý nový hudební festival, který založil dlouholetý New Yorker, flétnista a skladatel Peter Codec. Struktura festivalu se opakuje každé dva roky, ale od roku 2021 se poslední zápis do programu úspěšně vrátil. Druhý den, 20. srpna, začala Dlouhá noc v 17 hodin a pokračovala bez přerušení téměř do poledne v neděli 21., třetího festivalového dne. Váš spisovatel už zažil cestovatelské peklo velmi náročného dne 19. dne, kdy už bylo pozdě na zahajovací představení v zlomu bývalého uhelného dolu Hlubina. Dlouhé noci jsou skvělý způsob, jak se uzdravit!

Diriguje Alvin Curran zdarma Venkovní show na Mazarikově náměstí v Ostravě představila jeho přepracované dílo z roku 1984 Éra (kola). Byla to prostorová vlna, kde procesní rohy a procházející se perkusionisty samby plynule přesouvali svá místa a využívali budovy kolem náměstí jako velkou ozvěnu. Klavíry sedí na dřevěných plošinách a pomalu létají na kolečkách. Bubnování napodobovalo další ozvěnu, úrovně se změnily a šíleně vypadající zabiják vstoupil do řad křikem a máváním v rukou. Ukázalo se, že Curran automaticky. Nakonec se týmy vyjasnily na standardních pozicích a byla vyvinuta jakási konstrukce Rocktake Systems s instruktážními kartami pro mladé hráče. I pravidelné podněty kašny na náměstí se staly součástí toku díla. Díky mimořádnému dílu a oslnivému vyvrcholení je to úžasný způsob, jak zapojit náhodné veřejné kolemjdoucí a ty, kteří se věnují festivalu.

Parkoviště vedle katedrály Božského Spasitele bylo parkoviště, kde bubeník Chris Nappy předvedl Jamese Dennyho. Nenapsat notu do rytmu (1971). Nappy se posadil před velkou lasturu za vchodovými dveřmi a zazvonil slavný zvon. Jak velké zvony potichu padaly, zazněla Napina kongská antiklimaktika, když systém nakonec uschl v nicotu. Nabby gestem poděkoval publiku.

Velká část 18hodinové show se odehrála v divadle Zig Myron a dělila se mezi foyer a hlavní scénu. Kodik je nový Tři v jednom (2020–21) Pozouny, tuba, bicí, housle a flétna byly pečlivě zaměřeny na polohování, houslistka Hannah Kotkov stála na předním boxovém pódiu a dva rohy vzadu. Natočil se tvrdý, zuřivý basový buben a bonga, a jak šla tuba výš, ve druhé fázi jeden ze dvou perkusionistů přešel na pozoun, nový pár zkoumal své vyšší limity sloních mláďat a Kodik přidal svoji flétnu. Když bubny vibrovaly jako rákosí, naše uši viděly nové frekvence. Kodik si pohrával s naprostou jedinečností absolutní samoty. Tyto absolutní rozpory se staly těžištěm této práce, přesně připravené přejít z jedné zóny do druhé. Ochrnuté kosti prolomily mír a roztříštily se, zatímco flétna byla nekompromisně měkká. Zatlučený kong na kovovou desku představuje něhu jiné rasy, protože němý skončil.

Fašistická fronta ?? Ek Vorostko je řádným členem Ostrovského bandy, společného výboru pro bydlení festivalu, a pochází z Bratislavy, hlavního města Slovenska. Přivedl své Brockovy hráče na drsné, pevně rozmnožené a zakřivené smyčcové kusy Pauline Kim, Matej Sloboda a James Ilkenfritz napsané za poslední dva roky. Intenzivní zaměření sportovců propálilo Kimovu skleněnou čočku, dramatické a zběsilé. Výrostko hrál vepředu na basu, podporováno violoncellem, violou a dvěma houslemi, ale hudba zněla agresivněji, se silně nataženou smyčkou a výraznými strunami. Ilkanbritz Pravdivé a neskutečné jsou nevratné (2020) vítá každý temný basový zvuk, šíří strach a přemýšlí o hrůze. Vnitřní strach opadl, když se ostatní vplížili, byli především aktivní a především s organizacemi. Plavání vedlo k naštvaným punčochám jako Iannis Herman v neplodném skate parku. Slobodův kousek pobíhal velmi pomalými vibracemi, detaily tenkých houslí vyjadřovaly bílou žhavou zuřivost.

Morton zopakoval loňský balíček povědomí s 10hodinovým čtením Feldmana z roku 1978. Proč vzory? Kodakova flétna byla spárována s klavírem Iva Kahanka a rytmem Chrise Nappyho. Trojice se navzájem konfrontovala, vnitřně propletená v kruhové smyčce, zdůrazňující konkrétní nástroj a přecházející z jedné osoby na druhou, takže se často braly fráze a pokračovaly ve svém životě dalším hráčem. 40minutové období, které se subjektivně zrychluje prožíváním tohoto vnímání pomalého průchodu. Tuto myšlenku uzavírá Feldman Dlouhý noční vzhled se stane tradicí.

O několik hodin později, v 16:00, se v Galerii výtvarných umění konal Minimaraton elektronické hudby, nejpravidelnější místo po prostoru Michael Coal v roce 2019. Bylo to jen sedm hodin a soustředilo se více na elektronickou transformaci zvukových základů.

Johne do ?? Eck a Pavel Duda hráli na digitální klávesy se čtvrttónovými laděnými zvuky klavíru a recenzovali inovativní díla od roku 1924 do 34 od Charlese Ivese, Karla Anerla a Evana Weisnekratského. Pro krátké kouzlo to bylo technicky příjemné, ale nakonec to vašeho spisovatele vedlo k tomu, aby si před koncem skutečně vzal dovolenou. Upřednostňuje svůj mikro-tonalismus, když se nachází v nejorganičtější, spontánní formě západního volného rozvoje nebo východního tradičního vznášejícího se vznášení. Tato klavírní díla byla příliš blízká tomu, co by mnohé uši očekávaly, a tak blízko zněly „špatně“, bez volného nebo celého matematického roamingu venkova.

Následující sada má jinou povahu vzrušující extáze. Steve Reich Fáze houslí(1967) a Klavírní scéna (1967) Před realizací mistrovského díla Různé vlaky(1988), další dva digitální pianisté (Michael Nejtech, Roman Ballas), houslista David Dunnell a smyčcové kvarteto Foma Q. V malé horní galerii se shromáždili menší sedící nebo stojící diváci a vytvářeli praskliny blesku ze skalního kopu. „Místo roku 1988 je drsný příběh díla, které je plně vymyšleno stylem, který se zdá skutečný a zcela neznámý, protože vznikl letos.