Připravuje se tým USA na odlišný pocit Bruins v Bostonu?

S blížícími se zimními olympijskými hrami je čas myslet konkrétněji na hráče NHL a Boston Bruins, kteří se zúčastní za předpokladu, že situace COVID bude z pohledu NHL a NHLPA proveditelná. Stejně jako nyní se stále účastní hráči z NHL a začínáme se objevovat První projekce, jako je tato, z USA Today Do týmu USA se hodí jak Charlie McAvoy, tak bývalá defenzivní lajna Boston Bruins Tori Krug.

To by byla skvělá práce pro Kruga, kterého americký hokejový tým důsledně bral jako prostého defenzivního muže během jeho formativních let hraním hokeje. Ať tak či onak, mělo by být více, odkud to přišlo s virtuálními zámky Patrice Bergerona a Brada Marchanda pro tým Kanady, David Pasternak totéž pro Českou republiku a Touka Raske může mít stále ještě vnější šanci pro tým Finska.

Ať tak či onak, zde je zbytek odkazů na BHN Puck, abyste si je mohli přečíst:

* Myšlenka vyměnit Patrice Bergerona za Boston Bruins je z velké části nemyslitelná, ale Mike Milbury šel ve čtvrtek ráno na WEEI a řekl, že je čas, aby to Bruins udělali. Rozhodně si dovolím odlišit. (nyní bostonský hokej)

*Washington Capitals jsou právě teď zaplaveny protokoly COVID, takže zde je pohled na jejich současnou situaci ve čtvrtek. (Washingtonský hokej nyní)

*I když jsou Newyorčané právě teď žolíky NHL, zasvěcenci napříč ligou stále vidí, jak Lou Lamoriello dělá kroky, aby je přivedl zpět k životu. (NYI Hockey Now)

*Náš přítel Rob Simpson získal zpětnou vazbu z vítězství Canucks 2:1 v penaltovém rozstřelu včera večer nad Bruins na začátku třízápasového Canada Western Swing v Bostonu. (Hokej teď ve Vancouveru)

*FOH (Friend of Haggs) Jeff Maric má svůj seznam 25 obchodních cílů před termínem obchodu a překvapení, překvapení, Jake Debrosk je uprostřed toho všeho. Marek si myslí, že DeBrusk bude sbírat cíle, jakmile se dostane na nové místo. Nejsem úplně přesvědčený. (sportovní síť)

