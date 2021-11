David Gould vysvětluje pocity fanoušků West Hamu po „ošidných časech“

David Gold vysvětluje své pocity k fanouškům West Hamu po „těžkých časech“, když se Hammers tento víkend připravují na návrat do zápasů Premier League.

Jaký čas být fanouškem West Hamu. Kolem kladivářů je v současnosti hodně pozitiv.

Zranění Angela Ogbonny a směšný zákaz UEFA pro fanoušky jsou dvě drobné šmouhy na Davidu Moyesovi a na uhlazeném notebooku kluků v této sezóně.

Foto Mike Hewitt Getty Images

Moyes proměnil klub a proměnil sestupovou stranu West Hamu ve skutečnou evropskou stranu.

Negativa kolem kladiv se rozplynula a vědec a jeho žena stojí ve frontě, aby chválili West Ham.

Třetí v Premier League, jeden zápas v semifinále Carabao Cupu a na pokraji osmifinále Evropské ligy je to jeden z nejlepších týmů West Hamu za poslední generace.

Je to příkrý kontrast k toxické atmosféře, která panovala mezi fanoušky a majiteli klubů Davidem Sullivanem, Davidem Goldem a místopředsedkyní klubu Karen Bradyovou.

Foto: Kathryn Eiffel AMA Getty Images

S českým miliardářem Danielem Křetínským je nyní po Sullivanovi druhým největším akcionářem klubu.

Křetínského obrovské bohatství a přístup k obrovskému množství investic Fanouškům West Hamu dal hodně, aby byli nadšení pro budoucnost.

Někteří fanoušci nikdy neodpustí Gouldovi a Sullivanovi to, co považují za porušené sliby související s přesunem z jejich milovaného Upton Parku na londýnský stadion.

Ale promluvte si TalkSPORT Nedávno Gold poděkoval „úžasným“ fanouškům West Hamu za jejich loajalitu v některých těžkých časech pro klub.

Foto Charlotte Wilson Ofsajd přes Getty Images

David Gould vysvětluje své city k fanouškům West Hamu po „ošidných časech“

Gould říká, že příznivci Hammers jsou nyní odměňováni.

„Je skvělé vidět je zpátky na kurtu po téměř roce bez nich,“ řekl Gould. TalkSPORT.

„Roky a roky a roky jsem fanouškem West Hamu. Znám ten pocit, když věci nejdou dobře, a chápu, proč jsou (fanoušci) zklamaní, když se věci nedaří.“

„Musíme bojovat a bojovat, dokud se věci nedají do pořádku. Bylo to korunováno výhrou nad Liverpoolem…

Foto: Joris Refers BSR Agency Getty Images

„Jsem velmi šťastný po dvou dlouhých a těžkých sezónách na londýnském stadionu, ale všechno dopadlo dobře (proti Liverpoolu)…

„Chci jim poděkovat, že s námi zůstali.

„Byly to těžké časy a všechno se to spojuje. Teď je to rodina West Hamu a miluji je na kusy.“

„Jsem tak rád, že s námi vydrželi, je to skvělé.“

Další novinky z West Hamu:

Křetínského ohromující sídlo v Londýně za 65 milionů liber, které kdysi pronajal Bieberovi.

Declan Rice smazal příspěvek UEFA z dobrého důvodu.

Video designéra ukazuje jednoduchý, ale skvělý hybridní redesign odznaku West Ham.