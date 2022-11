promiň kořist. Černé vdovy mají překvapivě dobrou paměť

Černé vdovy by měly opovrhovat Clintem Sergejem. Při práci na svém Ph.D. Na biologii na University of Wisconsin-Milwaukee Sergey trávil čas navrhováním malých výzev pro pavouky – které často zahrnují odměňování chutnými mrtvými cvrčky nebo je mást tím, že cvrčky ukradnou. „Velkou otázkou, která motivovala práci, byla jen touha vědět, co se děje v myslích zvířat,“ říká.

Biologové už vědí, že pavoučí mozky nejsou stejné jako lidské mozky. Jejich smyslový svět je orientován na život v sítích a temných zákoutích. „Lidé jsou velmi vizuální zvířata,“ říká Sergej. „Tito pavouci vytvářející sítě téměř postrádají zrak. Mají oči, ale většinou jsou dobří pro snímání světla a pohybu.“ Místo toho říká, že vnímání černé vdovy vychází především z vibrací, jako je sluch. „Jejich nohy jsou něco jako uši, které zachycují vibrace přes síť.“

A pokud jde o vnímání, biologové vědí, že tito pavouci si pamatují, kdy chytili kořist. Někteří vědci, včetně Sergeje, věří, že dokonce tvoří mentální reprezentace svých sítí. Málo se však ví o tom, jak podrobné jsou jejich vzpomínky nebo jak minulé události ovlivňují jejich budoucí rozhodnutí. A tak se Sergej a jeho poradce, odborník na identifikaci pavouků Rafa Rodriguez, rozhodli otestovat paměť černé vdovy. Jak si dokážete představit, Sergej ukazoval pavoukům mrtvé šváby a pak je znovu kradl.

Výsledkem jsou oni Knihy v časopise Ethology, ukazuje, že černé vdovy mají lepší vzpomínky než předtím. Když je jejich kořist odvrácena, pavouci ji často hledají na správném místě. V některých případech se zdá, že si pamatují velikost kořisti – hledají spíše největší ukradené občerstvení. „Nereagují pouze na konkrétní podnět pomocí specifických vzorců chování,“ říká Sergey. „Mají schopnost se rozhodovat.“

Tato práce slouží jako připomínka toho, že složité kognitivní výpočty jsou v živočišné říši rozšířené – a že vnitřní navigační systémy se objevují ve velkých i malých mozcích, včetně těch, které se spoléhají na výrazně odlišné smyslové vstupy. „To ukazuje, že členovci jsou schopni zakódovat složité vzpomínky, které si lidé často spojují s obratlovci,“ říká Andrew Gordus, behaviorální neurovědec z Johns Hopkins University, který se na práci nepodílel. „Bezobratlí jsou mnohem složitější, než si připisujeme uznání.“

Sergeyovy objevy přidávají další důkazy o tom, že hmyz a pavouci se tvoří a působí na základě detailních vzpomínek podobně jako lidé, ale s velmi odlišnými mechanismy. Orientujeme se „místními buňkami“ v hipokampu, které členovcům chybí. Gordes však říká, že „mají oblasti mozku, které se vyvinuly tak, aby vykonávaly stejnou funkci“.

Váš centrální nervový systém obsahuje míchu a mozek, který váží 3 libry. Pavouci obsahují dvě sady neuronů nazývané ganglia: jeden nad jícnem a druhý pod jícnem. Kritický vstup do tohoto mozku pochází z tisíců senzorů umístěných podél exoskeletu pavouka nazývaného senzorická štěrbina. Každý z nich je jako malá prasklina, která se deformuje, když se vibrace přenesou po těle pavouka. (Některé důkazy naznačují, že vdovy se mohou naladit na různé frekvence upravit jejich stav.) Pavouci jsou tak dobře napojení na vnímání vibrací, že se o nich dokonce vedou debaty Zda je pavoučí síť součástí jejího mozku.

Ve srovnání s lidskou gigantickou masou šedé hmoty to může vypadat jako radikálně odlišný počítač pro zpracování vzpomínek. Ale pro Sergeje je to, jak mozek zvířete vypadá, méně důležité než chování, které produkuje. Například ptáci jako biologická třída mají společnou strukturu mozku. Někteří však vynikají v kognitivních úkolech, které jiní ne. vrány Počítejte a použijte nulu. kakadu Řešte logické hádanky. Blue Jays schovávají jídlo v létě a na podzim, pak si pamatujte, kde je najít v zimě. Dokonce i mezi savci, další třídou, která je podobnou strukturou mozku, jsou některá zvířata lepší než jiná v hledání skryté potravy. Veverky jsou v tom samozřejmě skvělé. „Mají standardní savčí mozek, ale mnohem lépe než lidé si pamatují, kde co uvízlo,“ říká Sergej. „Ale to nezjistíte z pouhého pohledu na anatomii mozku nebo sledování toho, co dělají na magnetické rezonanci.“