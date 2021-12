Tato aplikace řekne uživatelům Androidu, zda je sleduje AirTag

Fotografie : Hadrián ( akciový boj )

Apple AirTags a Find My mohou být užitečné pro hledání věcí, které vám chybí – Ale také to představuje velký problém s ochranou soukromí. Zatímco ti z nás na iOS měli nějaké nástroje pro boj s těmito problémy, Apple jim na Androidu ponechal jen málo práce. A konečně nová aplikace Android AirTag finder řeší některé z těchto problémů.

Jak AirTags funguje

Apple spustil AirTags na konci dubna 2021 jako způsob, jak pomoci sledovat důležité položky, jako je např Vaše klíče nebo peněženka. Malý bluetooth tracker vám umožní vyhledat jeho polohu na vašem iPhonu, Macu nebo iPadu. Podobné systémy již existovaly prostřednictvím jako Tile, ale AirTags má výhodu v používání sítě Find My společnosti Apple.

Síť Find My využívá pasivní využívání stovek milionů zařízení Apple k rozšíření vyhledávání. Tímto způsobem můžete najít své ztracené předměty, i když jsou příliš daleko od tradičního bezdrátového sledování. Ztracený AirTag se může nacházet mimo dosah Bluetooth vašeho telefonu, ale nemusí být daleko od jiného zařízení Apple.

Proč potřebujete AirTag Detector pro Android?

Tracker Detect vychází z potřeby lepšího zabezpečení v síti Najít. Mít tak rozsáhlou síť pro sledování malého zařízení, které lze snadno minout, může někomu usnadnit používání AirTags ke sledování někoho.

Lidé na tuto zranitelnost upozornili krátce poté, co Apple oznámil AirTags. s Více než 113 milionů iPhonů V USA, nemluvě o dalších zařízeních Apple, by síť Find My mohla být jedním z nejširších dostupných sledovacích systémů. Zařízení tak kompaktní a snadno použitelné jako AirTag v této síti může pronásledování usnadnit než kdy předtím.

Apple má však vestavěnou funkci, která má zabránit sledování. Pokud váš iPhone vycítí, že vás pronásleduje podivný AirTag, oddělený od jeho vlastníka, pošle vám upozornění. . Pokud AirTag není nalezen, začne pípat kdekoli od 8 do 24 hodin poté, co bude oddělen od svého majitele.

Uživatelé Androidu se však těchto ochran netěšili. Zde přichází na řadu Tracker Detect; S touto novou aplikací Android AirTag můžete skenovat oblast a zjistit, zda někdo nesleduje vaši polohu pomocí AirTag nebo jiných povolených rozšíření Find My.

jak se máš viz Detection Tracker

Pokud se obáváte, že vás lidé sledují, stáhněte si soubor Aplikace Tracker Detect od Googlu Obchod Play. K jeho používání nepotřebujete účet Apple ani žádná zařízení Apple.

Aplikace nebude skenovat automaticky, takže budete muset hledat zařízení ručně. Chcete-li to provést, otevřete aplikaci a klepněte na utírat. Apple říká, že nalezení AirTag, který byl oddělen od svého vlastníka, může trvat až 15 minut. Můžete kliknout zastavit skenování Chcete-li ukončit vyhledávání, pokud se cítíte bezpečně, a pokud aplikace něco zjistí, bude to označeno jako AirTag Neznámý.

Jakmile aplikace rozpozná AirTag, můžete ji nechat přehrávat zvuk přes značku po dobu až deseti minut, abyste ji našli. Když najdete AirTag, můžete Naskenujte jej pomocí čtečky NFC Chcete-li se o ní dozvědět více.

Umístěte horní část telefonu na bílou stranu AirTag. Zanedlouho by se mělo objevit upozornění, kliknutím na něj zobrazíte informace jako Sériové číslo štítku. Pokud jej vlastník označí jako chybějící, uvidíte jeho telefonní číslo. Aplikace vám také poskytne kroky k vyjmutí baterie, pokud si myslíte, že by vás někdo mohl sledovat.

Pokud si myslíte, že jste v nebezpečí, vyjměte baterii a kontaktujte policii. V opačném případě můžete ztracený AirTag vrátit jeho majiteli.