WIMBLEDON, Anglie (AP) – Kde a kdy pít šampaňské, to je pro Wimbledon problém.

Někdo špatně načasoval neděli na nejstarším grandslamovém turnaji, kde šampaňské pomáhá smýt jahody a smetanu.

„Dámy a pánové, prosím, pokud otevíráte láhev šampaňského, nedělejte to, protože hráč bude brzy obsluhován. Děkuji,“ oznámil těsně po výkopu na kurtu č. 3 australský rozhodčí John Bloom. .

Anastasia Potapová Usmál se a přikývl ve schválení. Dvaadvacátá hráčka žebříčku podávala k zahájení zápasu ve třetím kole Dospívající Mira Andreeva. Když jsem vyhodil míč do vzduchu, vyskočila zátka a dlouho jsem míč poslal dovnitř. Pak ztratila bod při druhém podání a následovalo varování rozhodčího.

Lanson Champagne je k dostání v areálu All England Clubu ve sklenici, poloviční láhvi a láhvi. Le White Label Sec se prodává za 95,10 egyptských liber (122 dolarů) za láhev.

„Ve skutečnosti to obvykle kupujeme tady, ale je to tak dobré, že si to můžete přinést sami, což jsem si neuvědomila, dokud to dnes ráno můj manžel nevyhledal,“ řekla Sarah Jane Watsonová, advokátka ze Surrey.

je to pravdaMůžeš.

„Přinesli jsme láhev a pak jsme láhev koupili,“ řekla.

Zápasy sledovali na kurtu č. 2, kde ochranka požádala, aby láhev uvnitř neotevírala.

Flynnův hlas byl slyšet na centrálním kurtu mezi body během zápasu Iga Swiateka a Belindy Bencic.

32. nasazená Marie Bouzková řekla, že je příliš vzrušená na to, aby se nechala rozptylovat. Česká reprezentantka, která prohrála s Markétou Vondroušovou, během zápasu před dvěma lety řekla, že si nevšimla požáru v nedaleké budově.

„Říkala jsem si: ‚Jaký požární poplach?‘,“ řekla. „

Dodala, že i když existuje alespoň jedno místo konání, je to trochu nadprůměrné: Flushing Meadows.

„V New Yorku máte větší hluk zvenčí, říkám, jen z davu, který pije hodně piva, nebo jen trochu zvyšuje hlasitost,“ řekla Bouzková.

