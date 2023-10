Česká inflace v září dále klesá

Meziroční míra inflace v České republice již osmý měsíc za sebou zpomalila na 6,9 % v září ze srpnového růstu o 8,5 %, zejména díky pomalejšímu růstu cen pohonných hmot a potravin, ukázaly v úterý údaje Českého statistického úřadu. Úterý.

Ceny se zmírnily ve většině dílčích indexů, zejména u potravin a nealkoholických nápojů (6 % vs. 7,9 %), bydlení a služeb (8,9 % vs. 12,7 %), zábavy a kultury (8,7 % vs. 9,8 %) a různých odvětvích. Zboží a služby (6,9 % vs. 8,3 %). Mezitím se zvýšily náklady na dopravu (0,2 % vs. -1,7 %).

Zároveň rychleji rostly ceny oděvů a obuvi (9,2 % oproti 9 %). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v září klesly o 0,7 % po růstu o 0,2 % v předchozím měsíci.