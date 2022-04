Počet sexuálně přenosných infekcí ve Spojených státech vyskočil v roce 2020 na rekordní maximum | zprávy z USA

Po krátkém poklesu v prvních měsících pandemie Covid-19 v roce 2020 míra sexuálně přenosných nemocí (STI) stoupá. Zpět za úrovně roku 2019 podle nových údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zakončit rok rekordně.

Výzkumníci CDC uvedli, že jejich zpráva, 2020 Sexually Transmitted Diseases Surveillance, ukazuje, jak Covid-19 narušil osobní zdravotní péči a odklonil vzácné zdroje veřejného zdraví od pohlavně přenosných chorob, které jsou již léta na vzestupu.

Přesměrování zdrojů na Covid-19 nakonec způsobilo, že mladí lidé, etnické menšiny a gayové a bisexuálové neúměrně trpí novými infekcemi.

Nová data poskytují „dosud nejjasnější obraz“. [the impact of] Dr. Jonathan Mermin, ředitel Národního centra pro HIV, virovou hepatitidu, pohlavně přenosné choroby a tuberkulózu, řekl. „Upřímně řečeno, je toho hodně, co je třeba udělat.“

Nová zpráva Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pokrývá rok 2020, první rok pandemie a dobu definovanou uzamčením, sociálním distancováním a strachem. Nová zpráva se zabývá výskytem kapavky, chlamydií a syfilis.

Na začátku roku 2020 se zdálo, že sociální distancování by mohlo snížit míru STI. Do konce roku však jen málo infekcí vyskočilo z úrovní zaznamenaných v roce 2019. Jen v jednom příkladu se míra kapavky do konce roku zvýšila o 10 %, řekl Mermin.

Tato rostoucí míra byla způsobena nedostatkem osobních schůzek, opožděnými zdravotními kontrolami, poklesem zdravotního pojištění pro lidi, kteří přišli o práci, a „upadající infrastrukturou veřejného zdraví“, která obrátila nástroje pro sledování kontaktů a testovací zásoby na Covid. -19.

V roce 2020 se hlášené případy kapavky zvýšily o 10 % a primární a sekundární syfilis (dvě stadia onemocnění, s různými příznaky) o 7 % ve srovnání s rokem 2019. Zvláštní obavy vyvolala míra vrozené syfilis neboli vrozené syfilis přenášené od matky na novorozence , což se od roku 2019 zvýšilo o 15 % a ve srovnání s rokem 2016 vzrostlo o 235 %.

Míra infekce chlamydiemi klesla v roce 2020 o 13 %, ale výzkumníci uvedli, že tento pokles není něco k oslavě. Místo toho jsou chlamydie obvykle asymptomatické a jsou detekovány při osobních vyšetřeních, jako jsou Pap stěry. Vzhledem k tomu, že lidé tyto návštěvy v roce 2020 odložili, je možné, že případy zůstaly nediagnostikovány.

Navíc skupiny, které neúměrně trpěly novými infekcemi, jako jsou rasové a etnické menšiny, patří ke stejným skupinám, které byly neúměrně postiženy Covid-19. Pohlavně přenosné choroby postihly také zvláště mladé a chudé.

„Některé rasové a etnické menšiny mají stále vyšší výskyt pohlavně přenosných chorob,“ řekl Dr. Leandro Mina, ředitel divize pohlavně přenosných chorob v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí, a polovina nových infekcí je ve věku 15 až 24 let.

Po desetiletí utrácely Spojené státy za zdravotní péči více než kterákoli jiná země, přesto jsou zdravotní výsledky horší než v mnoha jiných rozvinutých zemích. Mina uvedla, že tak vysoká míra pohlavně přenosných chorob u lidí s nejmenšími zdroji je odrazem „neschopnosti národa poskytovat adekvátní zdravotní péči každému, kdo ji potřebuje“.

Přestože data pro rok 2020 jsou ponurá, vědci uvedli, že existují světlá místa. Například testovací kapacita a pracovníci pro sledování kontaktů se od roku 2020 stabilizovaly a dosáhly úrovně před pandemií – i když to může být způsobeno tím, že se mnoho zdravotnických oddělení vzdalo, resp. značně snížena Sledování kontaktů pro Covid-19 po nárůstu Omikronu.

Federální vláda také vydala prvního občana pětiletý plán V rámci boje proti sexuálně přenosným chorobám investovala 200 milionů dolarů do vybudování kapacity veřejného zdraví. Doufáme, že se vyhneme narušení služeb pro nemoci, jako jsou pohlavně přenosné choroby, v případě další mimořádné události, uvedli vědci.