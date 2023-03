Česká média reagují na vystoupení Coufala a Součka

Dvojice West Ham United Vladimír Koufel a Tomáš Suček vyvolala v pátek večer (24. března) v českých médiích rozporuplné reakce na vítězství České republiky 3:1 nad Polskem v prvním zápase kvalifikace o Euro 2024.

Česká republika šla o tři minuty později do dvoubrankového vedení díky trefám Ladislava Krejčího a Tomáše Kvankary.

Přestože polský náhradník Damien Szymanski omezil škody pozdě gólem, dvojice Hammers byla českými médii oba chválena za podíl na celkové výhře.

ISport byl naprosto ohromen Coufalovým vedením a schopností tlačit na polskou obranu, což mu dalo hodnocení hráče 8/10.

Napsali: „Dlouhé auto znamená bleskovou kontrolu vedení. Nebál se dlouhých sprintů a měl sílu tlačit na polského brankáře z pozice krajního obránce.

„Řídil méně zkušené spoluhráče a organizoval hru.“

Mezitím jeho spoluhráč z Hammers Souček, hodnocený iSportem 6/10, byl na začátku střetnutí vykartován a srazil mu klíční kost.

Napsali: „Žádal o kartu, dokud ji ve 23. minutě nechytil. Vydržel tvrdou ránu míčem na klíční kost, klasicky před stoperským triem inkasoval druhý míč.

Naštěstí pro Davida Moyese odehrál záložník všech 90 minut kvalifikace o Euro 2024 a nezdálo se, že by byl zraněn.

je uklidňující

Souček a Coufal jsou dva hráči, kteří měli v letošní sezóně na londýnském stadionu dost kritiky, ale výkony, jako je tato, v nich stále žije.

Coufalovo zotavení za posledních několik měsíců bylo slibné poté, co se lednový přesun z West Hamu do Bayeru Leverkusen považoval za bezprostřední. Nyní je mu 30 let, pravý obránce chodí každý týden ven a dává každou unci energie, kterou má.

Zda to na patřičnou úroveň fotbalu Premier League stačí, je stále diskutabilní, ale jeho forma na českou stranu je slibným znamením.

Souček byl v této sezóně stínem svého bývalého já a těchto 6/10 výkonů zničilo jeho klubovou kampaň.

Vzhledem k tomu, že Declan Rice pravděpodobně odejde letos v létě, lhostejná forma 28letého hráče byla pro klub ranou, a pokud se to nezlepší, mohla by přimět West Ham United k nákupu náhrady v letním přestupovém období. .

