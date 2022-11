Lehka se dostal do finále ve finále Next Gen

Sek Jiří Lehka Dokončili úžasný běh Dominic Striker do finále Next Gen Finals v pátek.

21letý světový hráč s číslem 74 ovládl první dva sety a navzdory Švýcarově ztrátě ve třech setech se vrátil a vyhrál čtvrtý zápas 4-1, 4-3 (4), 2-4, 4-. 1 výhra.

Lehka, který udělal sedm nevynucených chyb, bude v sobotním finále hrát buď s Britem Jackem Draperem nebo Američanem Brandonem Nakashimou.

Útočník jen málokoho překvapil vítězstvím ve skupině s každým, když vyhrál nad Draperem, Lorenzem Musettim a Chun-Hsin Chengem, ale Lehecka začal skvěle a držel se dobře, když Švýcaři hrozili, že budou bránit.

„Myslím, že mi dnes všechno vyšlo tak, jak jsem chtěl,“ řekl Lehka. „Naším plánem je odpočinout si na kurtu a zkusit si to užít, jak jen to půjde, myslím, že to je klíč k této výhře a jsem moc rád, že se mi to povedlo.“

Útočník porazil Lehku, když letos v létě hráli na ATP Tour v Halle, a Čech v pátek provedl určité úpravy, aby svou práci dokončil.

„Pamatuji si, jak jsme hráli na trávě v Halle, kde jsem prohrál ve třech setech,“ řekl. „Viděli jsme, že Dominic měl neuvěřitelnou cestu a tady hrál neuvěřitelně. Vím, že dnešní zápas bude jiný, jiný formát, velmi spokojený s mojí výhrou.