Skutečná podoba ledového muže Ötziho byla odhalena pomocí nové analýzy DNA

Ledový muž Ötzi, jehož zmrzlé pozůstatky byly nalezeny v údolí vysoko v tyrolských Alpách v roce 1991, je možná nejstudovanější mrtvola na světě.

Záhada o jeho násilné smrti, kdo to byl a jak se ocitl v horském průsmyku, vyvolala fascinaci daleko za hranicemi archeologie. Každý rok tisíce lidí navštíví mumifikované pozůstatky jeho mumie, které jsou uloženy ve speciální chladné cele v Jihotyrolském muzeu archeologie v Bolzanu v Itálii.

Nová studie starověké DNA získané z pánve Ötzi naznačuje, že má stále ještě nějaká tajemství, která je třeba nechat jít. Analýza jeho genetického složení ukázala, že 5300 let stará mumie měla tmavou pleť a tmavé oči – a pravděpodobně plešatá. To kontrastuje s rekonstrukcí Ötziho, který zobrazuje muže bledé pleti s plnou hlavou vlasů a vousů.

„Dříve se mělo za to, že jeho kůže ztmavla během procesu mumifikace,“ řekl Albert Zink, šéf Institutu pro studium mumií v Eurac Research, soukromém výzkumném centru se sídlem v Bolzanu.

Tmavá barva kůže mumie se během výpravy zdá být velmi blízká barvě kůže sněhuláka řekl Zinke, který je jedním z autorů výzkumu zveřejněného ve středu v Úředním věstníku Vědecký časopis Cell Genomics.

Není divu, že Ötzi je tmavé pleti, řekl Zinke e-mailem a poznamenal, že mnoho Evropanů V té době bude barva pleti pravděpodobně tmavší než mnoho dnešních Evropanů.

„První evropští farmáři měli stále docela tmavou pleť, která se postupem času změnila na světlejší, jako přizpůsobení změnám klimatu a farmářské stravě. Farmáři konzumovali ve své stravě mnohem méně vitamínu D než lovci-sběrači,“ vysvětlil.

Dodal: „Zdá se, že sněhulák stále zkonzumoval hodně masa, a to potvrdila i naše analýza jeho žaludku, která ukázala přítomnost karibu a jelení maso.“

Archeologické muzeum Jižního Tyrolska / Urac / Marco Samadelli-Gregor Staschitz Otziho mumifikované tělo je možná nejpodrobněji prozkoumaným archeologickým nálezem na světě.

Zinkův spoluautor Johannes Krause, ředitel oddělení archeogenetiky Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku v Německu, uvedl, že nálezy naznačují, že Ledový muž v životě je velmi podobný samotné mumii.

„Je pozoruhodné, jak je rekonstrukce zaujatá naší předpojatou představou o lidech z doby kamenné z Evropy,“ uvedl Krause v prohlášení.

Zatímco analýza starověké DNA ukazuje, že Ötzi trpěl mužskou plešatostí, není možné si být jisti, kolik vlasů ve skutečnosti za svůj život ztratil, řekl archeolog Lars Holger Bello, spoluředitel norského projektu Ice Secrets Project. Ötzi studoval, ale neúčastnil se druhého výzkumu.

„Otzi mohl být holohlavý z genetických důvodů, ale téměř úplná plešatost, kterou má nyní, je podle mého názoru pravděpodobnější, protože se objevila po jeho smrti,“ řekl Bello.

„Chloupky na kůži často vypadávají, když je (tělo) uvnitř a z ledu (a někdy i ve vodě), když se epidermis rozkládá.“

Sekvence genomu z pánve Ötzi byla podle studie úplnější než dřívější genom poskládaný v roce 2012, kdy bylo starověké pole DNA ještě v plenkách. Nejnovější výzkum také pomáhá objasnit dilema v Ötziho původu, řekl Bello.

„Aplikace nových metod dělá z Ötziho vědecký dar, který neustále dává,“ dodal Bello.

a studie 2012 odhalil, že někdy má ve svém genomu stopy obyvatel stepí Známý jako Yamnayakterý se dostal pouze do Evropy století po jeho smrti. Nová studie ukazuje, že toto rané zjištění mohlo být způsobeno kontaminací moderní lidskou DNA.

„Pokrok v technologiích sekvenování nám umožnil vytvořit genom Icemana s vysokým pokrytím. To nám umožnilo získat přesnější výsledky,“ řekl Zink.

Archeologické muzeum Jižního Tyrolska / Dario Frason Toto je místo Otziho objevu v italských Alpách.

Zdá se, že genom také vylučuje dříve navrhovanou genetickou příbuznost mezi Ötzim a současnou Sardinií.

Když vědci v nové studii porovnávali Ötziho genom s genomem jiných starověkých lidí, zjistili, že má více společného s ranými anatolskými farmáři – nyní z Turecka – kteří měli malou interakci s evropskými současníky lovci a sběrači.

„Úplně to nemění naše znalosti o Ledovém muži, ale některé věci to objasňuje,“ vysvětlil Zink. „Ukazuje to, že ledový muž pravděpodobně žil v relativně izolované oblasti s pouze omezeným kontaktem s jinými populacemi a nízkým genetickým tokem z populací spojených s lovci a sběrači.“

Téměř každá část Ötziho a jeho majetku byla analyzována a vytvořila intimní obraz života před 5300 lety.

obsah žaludku Poskytněte informace o jeho posledním jídle odkud se vzal Jeho paže prozrazovaly, že je praváka dal své oblečení a Vzácný pohled na to, co nosili starověcí lidé. Zink řekl, že tým doufá, že odhalí další podrobnosti, jako je složení jejich mikrobiomu.

Jihotyrolské muzeum archeologie / Marion Lavoegler Odborník zvlhčuje mumii Ötziho v jihotyrolském muzeu archeologie.

Bello řekl, že to není poprvé, co byla kapitola Otziho pozoruhodného příběhu přepsána.

Původně se věřilo, že Ötzi umrzl, ale A.J Rentgenové snímky z roku 2001 odhalují hrot šípu do ramene, což mohlo být smrtelné. Byl také střelen do hlavy, pravděpodobně ve stejnou dobu, a jeho pravá ruka vykazovala obrannou ránu.

„Celý příběh Ledového muže je zajímavý, včetně záhady jeho násilné smrti… a otázky, proč byl tam nahoře ve vysokých horách, když byl zabit,“ řekl Zinke.