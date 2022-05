Carmelo Anthony popisuje svou jedinou lítost z draftu NBA v roce 2003

Útočník Los Angeles Lakers Carmelo Anthony nemá ponětí, kdo bude letošním šampionem finále NBA. Sedmatřicetiletý hráč je však rád, že vidí hřiště relativně vyrovnaně mezi zbývajícími týmy.

„Jsou to jen vzestupy a pády. Jednoho dne si řeknete: ‚Ach, tenhle tým to vyhraje.“ A pak další den: ‚Ach ne, ten tým.‘ Takže je to teď všude v dobrém slova smyslu.“

Profesionální basketbalisté samozřejmě sledují zápasy mnohem jinak než fanoušci a dokonce i analytici.

„Chci říct, že máte týmy jako Phoenix, který šel loni do finále, takže ty kluky nemůžete vyloučit,“ pokračoval 19letý hráč. „Milwaukee je tým, který je třeba porazit. Opravdu musíte porazit mistry, abyste byli mistry. A nemyslím si, že to bude pro nikoho snadné. A když se teď podíváte na Východní konferenci, jsou to čtyři silné týmy.“ .“

Na otázku, který tým očekávají, že příští měsíc zvedne Larry O’Brien Trophy, Anthony nedal přímou odpověď.

„Pokud se mě na to zeptáte za další dva týdny, budu pro vás mít odpověď,“ vtipkoval.

Myslete na jeho návrh a poraďte novým začátečníkům

Od této sezóny jsou jedinými aktivními hráči, kteří zbývají z draftové třídy NBA 2003, Anthony a jeho spoluhráč z Lakers LeBron James. Na cestě k návrhu příští měsíc producent ze Syrakus uvažoval o svém vlastním dni návrhu před téměř dvěma desetiletími a nabídl rady pro nováčky.

„Nechci znít příliš vulgárně, ale tyhle momenty musíte přijmout,“ řekl šampion NCAA z roku 2003 pro Yahoo Sports. „Musíte přijmout tento okamžik náboru. A neříkám to na lehkou váhu, protože zkušenost s přechodem z chlapce na chlapa je rychlá.“

„Za méně než 30 sekund se tvůj život změnil. To jsou věci, kterým v tu chvíli nebudeš schopen porozumět. Víš, tohle jsou věci, které ti zaberou čas, než si uvědomíš, že je to jako: ‚Dobře, já ‚jsem tady.'“ Vzrušení z toho, že slyším své jméno, dostáváte svůj klobouk, dostáváte svůj týmový dres, volám vám, přátelům a rodině. Koneckonců, je to jako: „Dobře, teď je čas.“ V tu chvíli, než vyprší čas, chci abys to opravdu přijal. A opravdu si to užíváš. Přál bych si, abych na svém návrhu pořídil více snímků. Přál bych si mít fotoaparát, který by dokumentoval vše v zákulisí, protože to byl jen velmi výjimečný okamžik.“

Brilantní partner Moët & Chandon, oficiálního šampaňského NBA, Anthony vysvětlil, proč miluje spolupráci se značkou pro výjimečné okamžiky.

„Všichni víme, o čem je Moët a co rádi slaví. Ať už je to malé nebo velké, bez ohledu na to, myslel jsem si, že partnerství se značkou má smysl. Víte, že musíte mít párty s Moëtem, takže se těšíte šatna Oblečení po vyhraném zápase.

Moët & Chandon vstoupil do druhého roku partnerství s NBA, která spojuje dvě oblíbené značky se společnou historií dokonalosti. Ať už otevíráte láhev, když váš oblíbený tým vyhraje, nebo mícháte koktejly pro hosty na hodinovém večírku, Moët & Chandon nabízí zodpovědné způsoby, jak si užít všechny vaše akce NBA.