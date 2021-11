Biden od pondělí omezuje cestování z Jižní Afriky a dalších sedmi zemí

Rozhodnutí o omezení cestování přichází v době, kdy se federální vláda stále snaží dozvědět více o nové alternativě zvané Omicron. Potřebují vidět více ze sekvence, ale po diskuzi o tom, co zatím viděli, se úředníci rozhodli zastavit cestování z těchto jiných zemí ze strachu z toho, co ještě neznají.

V oznámení řekl, že Biden byl v pátek informován o typu nového koronaviru, který cirkuluje v Jižní Africe.

Úředníci uvedli, že tato politika byla implementována z velké opatrnosti vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace to nyní označila za jiný druh obav.

„Naši vědci a úředníci veřejného zdraví rychle pracují na tom, aby se o této alternativě dozvěděli více,“ řekl jeden z úředníků.

Vysoký úředník Bidenovy administrativy uvedl, že před zahájením omezení v pondělí musí být učiněno několik kroků, včetně oficiálního oznámení USA, směrnic Správy bezpečnosti dopravy a koordinace s leteckými společnostmi.

„Toto je rychlý harmonogram, ale jsou věci, které je třeba udělat předem,“ řekl úředník.

Zdroj z letecké společnosti řekl vedení CNN, že Bílý dům byl v pátek v kontaktu, než byla oznámena nová cestovní omezení.

Další zdroj obeznámený se situací uvedl, že dnes odpoledne došlo ke kontaktu s federální vládou a leteckým průmyslem. Federální vláda pracuje na oficiální směrnici, která obsahuje pokyny pro letecké společnosti, které vstoupí v platnost těsně po pondělní půlnoci.

Jihoafrický ministr zdravotnictví ve čtvrtek oznámil objev varianty, která se podle všeho rychle šíří v některých částech země.

V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by nová varianta byla v tuto chvíli v USA – a američtí vědci úzce spolupracují s kolegy v Jižní Africe, aby se o nově vznikající variantě dozvěděli více, řekl Fauci ze CNN Brianně Keeler před cestovními omezeními. byly oznámeny v pátek..

„Právě teď získáváme materiál s našimi kolegy v Jižní Africe, abychom získali situaci, kdy si to můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Takže teď mluvíte o nějakém druhu červené vlajky, který by mohl být problém – ale my to neumíme.“ nevím,“ řekl Fauci.

„Chcete vědět, jestli se skutečně vyhýbají vakcínám, které vyrábíme,“ odpověděl Fauci, když byl dotázán na potenciální cestovní omezení. „Jste ochotni udělat vše, co potřebujete, abyste ochránili americkou veřejnost, ale chcete se ujistit, že pro to existuje základ.“

Několik dalších zemí – včetně Spojeného království – zakázalo lety z Jižní Afriky a okolních afrických zemí v reakci na vznik alternativy.

Cestovní omezení se nevztahují na občany USA a zákonné osoby s trvalým pobytem. Stejně jako u všech mezinárodních cestovatelů by i u nich měl být test před cestou negativní.

Tento příběh byl aktualizován o další informace.