Aktivita chřipky a dalších respiračních virů ve Spojených státech nadále stoupá

CNN

–



Sedmnáct států, Washington, D.C. a New York City, hlásí vysokou nebo velmi vysokou respirační aktivitu uprostřed chřipkové sezóny, která udeří tvrději a dříve než obvykle. data Publikováno v pátek americkým centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.

Chřipková aktivita ve Spojených státech nadále roste – počet chřipkových onemocnění, hospitalizací a úmrtí v této sezóně se za poslední týden zdvojnásobil. Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) nyní odhaduje, že došlo k nejméně 1,6 milionu nemocí, 13 000 hospitalizacím a 730 úmrtím na chřipku, včetně dvou úmrtí hlášených zatím mezi dětmi v této sezóně. Přibližně jeden z 11 chřipkových testů byl minulý týden pozitivní.

Je to již více než deset let – od pandemie prasečí chřipky H1N1 – od doby, kdy byl počet hospitalizací pro chřipku v tomto bodě sezóny vysoký. Nejnovější aktualizace CDC sleduje data do 29. října.

Aktivita chřipky je nejvyšší na jihu, následuje střední Atlantik a části západního pobřeží. Údaje od společnosti Walgreens, které sledují předpisy na antivirovou léčbu – jako je Tamiflu – naznačují, že existují hotspoty v Mississippi a Alabamě, stejně jako v oblasti pobřeží Mexického zálivu, včetně Houstonu a New Orleans.

Počet hospitalizací RSV byl také mnohem vyšší, než je obvyklé, podle jiného týdeníku Modernizace CDC to zveřejnilo ve čtvrtek.

RSV nebo respirační syncyciální virus je běžná respirační infekce, která obvykle způsobuje mírné příznaky podobné nachlazení, ale může způsobit vážné onemocnění, zejména u starších osob a kojenců.

Kumulativní míra hospitalizace RSV již dosáhla úrovně, která se normálně až do prosince ve Spojených státech nevyskytovala. Roste u všech věkových skupin, zejména u dětí.

V této sezóně byla zatím hospitalizována s RSV asi čtyři z 1 000 dětí ve věku do 6 měsíců – jen asi jeden měsíc. Více než 2 z každých 1 000 dětí ve věku od 6 měsíců do 1 roku byly zatím v této sezóně hospitalizovány s RSV, přičemž více než 1 z 1 000 dětí je ve věku 1 až 2 let.

Celkově ve Spojených státech byl v týdnu končícím 29. říjnem téměř každý pátý test RSV PCR pozitivní, což se v průběhu měsíce zhruba zdvojnásobilo.

Týdenní počty případů jsou v posledních týdnech méně úplné, ale každý týden v říjnu 2022 bylo pomocí testů PCR zjištěno více případů RSV než v kterémkoli jiném týdnu alespoň za poslední dva roky. Počet týdenních případů za týden končící 22. říjnem byl více než dvojnásobný oproti kterémukoli jinému týdnu v roce 2020 nebo 2021.

Existují známky toho, že případy respiračního syncyciálního viru se v jižní oblasti Spojených států zpomalují, ale míra pozitivních testů a případů nadále stoupá v jiných oblastech, zejména na Středozápadě.

Dětské nemocnice jsou stále nadprůměrně naplněny pacienty s RSV a dalšími onemocněními. Podle údajů amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb jsou v současnosti celostátně využívány více než tři čtvrtiny dětských nemocničních lůžek a dětských lůžek intenzivní péče, zatímco za poslední dva roky byly zaplněny v průměru asi dvě třetiny.

Od pátku je v sedmnácti státech k dispozici méně než každé páté lůžko. Pět z nich je zaplněno z více než 90 %: Rhode Island, Arizona, Maine, Minnesota a Delaware spolu s Washingtonem, DC.