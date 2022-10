Bidenova administrativa zvažuje humanitární program podmínečného propuštění pro Venezuelany

Vzhledem k tomu, že Washington a Caracas nemají žádné formální diplomatické vztahy, Spojené státy nebyly schopny vrátit většinu Venezuelanů, kteří vstoupí do země a vzdají se pohraničním úředníkům. Místo toho administrativa udělila většinu povolení dočasně zůstat v zemi a čelit deportačnímu řízení u imigračního soudu.

Ve výrazném odklonu od tohoto procesu, podle nového plánu, administrativa deportuje mnoho Venezuelanů, kteří nemají sponzora nebo nelegálně kříží. Budou vyhoštěni do Mexika na základě úřadu veřejného zdraví – známého jako hlava 42 – který byl zaveden na začátku pandemie. To je možné pouze proto, že Mexiko nedávno souhlasilo s přijetím Venezuelanů, kteří byli podle hlavy 42 vyhoštěni ze Spojených států, podle úředníků.

Bezprostředně nebylo jasné, jak bude celý program humanitárního podmínečného propuštění vypadat a proč o něm nyní administrativa uvažuje. Zastánci přistěhovalectví již dlouho volají po efektivnějším procesu, který by umožnil zranitelným přistěhovalcům vstoupit do země, aniž by se uchýlili k porušování zákonů USA. Jsou však vehementně proti pokračujícímu využívání moci veřejného zdraví, kterou federální soud zabránil Bidenově administrativě zrušit začátkem tohoto roku.

Během Obamovy a Trumpovy administrativy tvořily mexické a středoamerické rodiny většinu těch, kteří překročili hranici, aby hledali ochranu ve Spojených státech. Ale Bidenova administrativa se snažila najít způsoby, jak odradit další populace, které historicky nepřekročily rekordní počty, včetně Venezuelanů. Po celou dobu Bidenova funkčního období byli vysocí představitelé Bílého domu znepokojeni kritikou ze strany republikánů i demokratů, že administrativa postrádá organizovaný způsob, jak zpracovat a odmítnout přistěhovalce, kteří nesplňují podmínky pro azyl.

v minulých měsících, Tisíce Venezuelanů podnikají nebezpečnou cestu skrz Darien Gap Mezi Jižní a Střední Amerikou se dostanete do Spojených států. Většina z těch, kterým je povoleno dočasně zůstat, bude nakonec čelit deportačním procedurám, které pravděpodobně potrvají roky. The Odhady OSN Více než 6,8 milionu Venezuelanů uprchlo ze své země.