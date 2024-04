Bungie chce slyšet, jaké obrovské změny v Destiny 2 chcete vidět, tady jsou moje

Osud 2 Benjy

Uprostřed těžkých časů pro Bungie a Destiny 2 v minulém roce nyní Bungie otevřela stavidla a nyní odškrtává seznam věcí, o které hráči žádali, a to doslova celé roky, ne-li celou dekádu. , ze seriálu.

Davový režim? Hotovo. Přivést zpět klasické mimozemské questy? tady. Zisky moci napříč účty? Ano. Jsou přátelé automaticky zapnuti, aby mohli hrát spolu? na. Chcete obnovit všechny staré zbraně ve hře? Kontroly. Sakra, preferuješ stínování? Dostali to.

Nyní se vůdce komunity Cozmo ptá hráčů, co ještě chtějí, přičemž Bungie nyní přechází na režim plnění přání džinem, protože se zdá, že manažeři jsou nyní ochotni naslouchat hráčům i vývojářům, kteří předávají tyto obavy, z nichž mnohé byly dříve ignorovány.

Co by tedy mělo být na seznamu dále? Chci říct, že toho v poslední době udělali hodně, ale:

Neomezená konverze – Je čas zbavit se nejabsurdnějšího systému převodů v oboru, omezit převod získaný za sezónu a nabídnout, že zaplatíte 10 dolarů za každou sadu štítů, abyste mohli převést zbytek. prostě ne. Stop. To mi připomíná, když prodávali jednorázové shadery a zapomněli na to. Udělejte to, abyste s ním mohli pohnout, když najdete štít. Zastavte tento směšný systém, jen abyste se pokusili vytáhnout z kamene více peněz.

Osud 2 Benjy

Světový Drop Shield – V tuto chvíli mě unavuje získávat světové brnění, což nemusí být tento případ jako Blues bylo stejně převládající nebo otravné, ale mohlo to být stejně dobře, protože to pro mnoho hráčů není 100% užitečné. Chápu, že hráči, kteří stále postupují na vyšší úroveň, to mohou potřebovat, ale znovu, jakmile dosáhnete maxima a zastavíte pád blues, měli byste také zastavit pád globálních štítů. Nesnižujte kapky, nahraďte je zbraněmi.

Krabice pro setkání s brněním/zbraněmi -To by mohlo být něco v dungeonech nebo raidech podle toho, jak to The Coil řeší. Umožněte hráčům vybrat si odměnu mezi získáním brnění ze setkání nebo získáním zbraní, takže farmaření bude pro tyto činnosti mnohem méně náročné, protože se jedná o dva zcela samostatné procesy.

ping systém – Dalším velmi častým požadavkem je takový, který může být asi 50krát užitečnější, než jen vágně říkat, když chcete, aby ostatní hráči udělali něco bez mikrofonu. Emoty by stejně měly být v kole a neměly by zabírat celý d-pad.

Osud 2 Benjy

Vraťte ztracené planety – Bungie odvádí dobrou práci a přináší z trezoru řadu věcí, jako jsou ty exotické mise, ale je čas začít obnovovat staré oblasti hry, které byly dříve smazány, nejlépe s vytaženými zásahy. Pokud odčiníme staré chyby, toto je jedna z nich. Nevím, jestli se ptát na každou kampaňovou misi a nájezd je funkční, ale samotné oblasti? Ano. Konkrétně z hlediska znalostí by to po porážce svědka dávalo smysl.

Čestný sál – Možná to není přesné místo (ale jistě proč ne), ale potřebujeme místo na testování zbraní, které netestuje ty malé plováky ve výrobní místnosti. V Leviathanu jsme vynechali spoustu věcí, ale to bylo opravdu důležité.

Více možností obličeje -Pokud se teď budete obtěžovat nechat hráče, aby si přetvářeli obličeje a pohlaví, pro lásku boží, přidejte tam další možnosti. Mnohé z nich jsou nezměněny od celé dekády před deseti lety, přičemž téměř všechny byly přeneseny z Destiny 1. Je čas na obnovení, pokud jsou nyní možné přeuspořádání obličeje (a ano, je čas i na vousy).

Osud 2 Benjy

Nové mapy manévrů – Zemřu na tomto kopci. Manévrování je stále zábavné. Je to nejlepší stav, jaký kdy byl. Je to také mrtvá kostra na dně rybníka. Potřeba žádný Množství zdrojů, které jsou mu přiděleny, a musí být umožněno, aby existovala jako životaschopná rituální aktivita, spíše než ta, která byla v průběhu času omezována aktivním odstraňováním map. Vrácení jedné smazané mapy nestačí (stává se to i nyní?).

Nové mapy/režimy/kořisti k útoku – Už jsem o tom mluvil, ale útok měl jednoznačně obrovský úspěch a určitě se časem vyplatí více investovat. Bungie by to nemělo dlouhodobě ignorovat, jako to udělali s Dares, jen proto, že je to zdarma. Potřebujete dobré volné aktivity!

Snažím se vyhýbat brutálním věcem jako „odhalit každý kus obsahu“ nebo „vytvořit hromadu ptačích závodů“, ale to je to, co mám. Řekněte Cosmu, že to vlastníte.

Následuj mě Na Twitteru, Vlákna, Youtube, A Instagram.

Vezměte si mé sci-fi romány Seriál zabiják hrdinů A Zemská trilogie.