„Možná bude Česko tím smolařem, který nás může překvapit“: Komentátor před mistrovstvím světa v ledním hokeji

Pro začátek, můžeš mě provést letošním seznamem českých týmů? Prosadí se na tomto turnaji nějaké nové stálice nebo známé tváře? „Čeští trenéři se opravdu snažili získat ty nejlepší hráče. Letos je z NHL osm hráčů a možná největší hvězdou je vítěz Stanley Cupu Ondaj Balad s Tampou Bay Lightning. Máme tři gólmany, kteří v letošní sezóně NHL předvedli dobré výkony.“ – Petr Mraček, Lukáš Dostál a Karel Vejmelka Buďte silnou součástí našeho týmu. „Co se týče bruslařů, tak v této sezóně hraje NHL jen pět hráčů. Na poslední chvíli přijde David Kamp, Balad, a pak další tři hráči – dva obránci Radko Kutas a Jakub Čutta. To už je moc.“ Evropský tým. „Je tam pár hráčů z české extraligy a jeden bruslař, který hrál za NCAA ve Spojených státech. Ale jsou tam i dva hráči, kteří se nedostali z NHL, jako Tomáš Nosek a Filip Zadina ze San. Jose Sharks bylo hodně překvapení a česká hokejová veřejnost diskutovala a debatovala o konečné sestavě „Když porovnáme tým s jinými, jako je Švédsko, které má dvakrát více hráčů než Česká republika NHL, nebo velmi silné USA, nebo Finsko, které nemá moc hráčů z NHL, ale vyhrálo pod skvělými hráči.“ Trenér Finska Jukka Jalonen, na letošním mistrovství světa Ohledně vyhlídek Česka je mnoho otázek. Vzpomínám si na hry v Naganu v roce 1998, Česko ten rok nemělo moc hráčů z NHL, ale i tak se prosadili a získali zlato. Vidíte nějaké paralely v designu letošního týmu? READ Krejčíková postoupila do 4. kola Australian Open Trenér Radim Rulík řekl, že chce, aby jeho hráči hráli na turnaji srdcem. To je případ Nagana. I když tam byli hráči z české extraligy v roce 1998 během zájezdu do Nagana, byli tam hráči jako Jaromír Jágr a Dominik Hašek, takže ten tým byl určitě mnohem silnější než ten dnešní. „Samozřejmě, kdo zná český hokej, ví, že v NHL není tolik českých hráčů jako v 90. letech. Tento tým je tedy méně zkušený než soupiska Nagana a o něco slabší papírově. Jedna věc je postavte dobrý tým, a pokud to dokážete, máte velkou šanci. Protože Němci a Lotyši loni vyhráli medaile, Češi budou určitě podporovat, pokud budou hrát se srdcem – pro Česko je možné všechno. Řazení, co ostatní týmy? Kanaďané jsou obhájci titulu z loňského roku, následují Německo a Lotyšsko. Jsou ale nějaké další týmy, na které bychom se měli na tomto turnaji dívat? „Loňský turnaj nám ukázal, že nás slabší hráči dokážou překvapit – je to Německo a Lotyšsko. Je tu spousta hladových týmů, které v poslední době nevyhrály. Pokud existuje velký favorit, asi bych zvolil Švédsko, protože nevyhrály.“ medaili od roku 2018. Samozřejmě máme Finsko, Kanadu a USA. „Když srovnáte soupisku USA a Kanady, řekl bych, že USA má velmi silnou soupisku. USA jsou také týmem, který je opravdu hladový po zlaté medaili, na tomto turnaji nezískali zlato od roku 1960. mnoho příběhů, díky kterým je tento turnaj od začátku velmi zajímavý. READ Česká republika: Dnes večer finále ESCZ 2023! - Eurovize News | Hudba Utkání bude hostit pražská O2 Arena|Foto: Filip Jantorek, Český rozhlas

Už je to devět let, co Česko hostilo turnaj. Myslíte si, že je na Česko ještě větší tlak, aby letos přivezlo na domácím ledě zlatou medaili?

„Tlak tam určitě je – otázka očekávání na soupisce ve srovnání s jinými týmy. Sestava je jiná, očekávání mohou být jiná, což může být nakonec výhoda. Viděli jsme, co loni udělala výhoda domácího ledu pro Lotyšsko, takže Myslím, že Česko může očekávat podobný efekt

„Možná bude Česká republika tím smolařem, který nás může nakonec překvapit a získat víc než bronz. Nebo možná ne, může to být jiný tým. To je na dnešním hokeji skvělé, stále je to malý počet týmů, které mohou překvapit nás a vezmeme si medaili.