Praha, 21. prosince. Dodávky ruského plynu na Slovensko jsou plněny, jak je stanoveno v bilaterálních smlouvách, řekl v úterý agentuře TASS zdroj z Ředitelství slovenského provozovatele přepravní soustavy Ustream. Podobně se o své zemi vyjádřil i velký velvyslanec pro energetickou bezpečnost Ministerstva zahraničních věcí ČR Václav Bartoška.

„Nasmlouvaný rekordní objem plynu 80-90 milionů metrů krychlových denně je dodáván na Slovensko přes Ukrajinu,“ řekl Yostrim.

Mezitím Bartoška ve svých prohlášeních pro novináře o zastavení čerpání ruského plynu do Německa přes plynovod Jamal-Evropa zdůraznil, že Rusko neomezilo své dodávky do zemí Evropské unie a dodal, že neexistuje žádná hrozba přerušení dodávek plynu, včetně . do České republiky.

Nás se ruské přerozdělení přepravy plynu netýká [Czech Republic]Dodal, že ruský plyn v současnosti proudí plynovodem Nord Stream, který byl provozován před deseti lety.

Gazprom v pondělí opět nezarezervoval čerpací kapacity pro přepravu zemního plynu přes Polsko přes plynovod Jamal-Evropa na 21. prosince. V důsledku toho se fyzický tok plynu plynovodem z Německa do Polska obrátil již 21. prosince. Na tomto pozadí směnný kurz plynu v Evropě přesáhl 2100 dolarů za 1000 metrů krychlových.