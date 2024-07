Tom Clogue se po čtvrtečním tréninku na Czech Tour téměř vrátí k celoročnímu závodění.

Tom Glock se vrátí téměř po roce na české turné. Dvaadvacetiletý britský lezecký talent odstartuje ve čtvrtek do závodu Czech 2.1. Normálně by to byl závod, kde by se alespoň pokusil skončit na stupních vítězů, i když letos jsou jeho cíle skromnější.

„Tom vlastně jede svůj první závod v České republice po dlouhé rehabilitaci,“ odpověděl tým na dotaz. WheelerFlits. „Hlavním cílem je dostat ho zpět do soutěžního rytmu a nic víc od něj nemůžeme čekat. Ale pro něj i tým je dobré, že po těžkém období opět odpovídá závodnímu číslu.“



Talentovaný Brit Wisma | Půjčte si kolo ze závodu Race 2023. Ve svém prvním profesionálním roce po sérii zranění dostal okamžitě jedinečnou příležitost ukázat, co v něm je, když byl povolán jako poslední náhradník na Giro d’Italia. Holandská stavba před Corsa Rosa. V Itálii rozhodně nezklamal. Koneckonců, Visma vyhrál závod s Primosem Roglikem, první kapitolu v trojnásobku týmu v roce 2023. Glockův příběh však nepokračoval šťastně. Po tolik potřebné pauze se krátce vrátil do akce na Clásica San Sebastián, než ho autonehoda během srpnového tréninku vyřadila téměř na rok ze soutěže kvůli zranění kolena. =https://twitter.com/vismaleaseabike/status/1815423136550260919″ data-service=“twitter“>