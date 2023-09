Nigerijská ambasáda ve finanční krizi, protože FG zdržuje finanční prostředky

Diplomatům a zaměstnancům hrozí vystěhování ze svých domovů a kanceláří a uchýlí se k půjčování

Bývalý vyslanec říká, že mise by měly dostávat příděly v cizích měnách

Nigerijské zahraniční mise v současné době čelí finanční krizi poté, co federální vláda odložila uvolnění jejich kapitálu a veřejné hlasování.

Sobotní punč Dozvěděl jsem se, že všeobecné hlasování pro druhou polovinu roku 2023, které mělo být posunuto vpřed od června, stále probíhá, čímž se mise dostaly do zoufalé tísně.

Náš korespondent spolehlivě zjistil, že diplomaté a pracovníci zahraničních služeb na 109 diplomatických misích, které zahrnují 97 velvyslanectví a 12 konzulátů po celém světě, jsou znepokojeni dopady nedostatku hotovosti na fungování misí a blaho personálu.

Zdroje, které v pátek hovořily s naším zpravodajem, odhalily, že pokud se situace nezmění, mnoho misí nemusí být v nadcházejících týdnech schopno plnit své finanční závazky vůči svým zaměstnancům a místním dodavatelům.

Zjistilo se, že různé finanční závazky, včetně účtů za elektřinu, vodné a stočné, se již hromadí.

Znepokojení pracovníci ambasády pracující v Evropě, Asii a dalších částech světa prý posílají nouzové zprávy kolegům v sídle ministerstva v Abuji.

Zdroj uvedl: „Všeobecné příděly na mise, které měly být použity k úhradě různých účtů za energie, nájemného na ambasádě, ubytování zaměstnanců, účtů za elektřinu, kanalizaci a vodu, neplatila federální vláda.

„Hlas přidělený na druhou polovinu roku měl být zaplacen už od června. Několik delegací poslalo ministerstvu telegramy, ale žádná odpověď.“

Tyto noviny informovaly o nízkých přídělech pro diplomatické mise a rozšířených stížnostech na nedostatek hlasů v rozpočtu, což vážně brzdilo jejich provoz.

Začátkem tohoto roku se náš zpravodaj dozvěděl, že ministerstvo zahraničí vyčlenilo 270 000 dolarů na pokrytí personálních nákladů na misi v Asii na období od ledna do června.

ale, Sobotní punč Dozvěděl jsem se, že na misi bylo na druhou polovinu roku převedeno pouze 164 000 dolarů místo 270 000 dolarů, což představuje deficit 41 procent.

Ministerstvo zahraničních věcí sice neuvedlo důvody schodku, ale existují návrhy, že vláda musela při převodech vycházet z aktuálního směnného kurzu navázaného na zhruba 900 naira za dolar.

„Faktem zůstává, že nigerijské mise nejsou řádně financovány, ale i celkově nedostatečné finanční prostředky poskytnuté v rozpočtu na rok 2023 jsou nyní ovlivněny novou politikou směnných kurzů plovoucí nairy, kterou zavedla Centrální banka Nigérie,“ poznamenal úředník.

Jeden diplomat vysvětlil, jak nový směnný kurz ovlivnil převody na ambasády, řekl: „Mise, které obdržely 590 000 USD a 383 000 USD v přídělech zaměstnanců za první polovinu roku, obdržely 353 000 USD a 252 000 USD, když zaměstnanci hlasovali pro druhé pololetí. rok.

„Za převládající situace nemusí být většina ambasád schopna platit platy a poplatky důstojníkům, místně přijatým zaměstnancům a dodavatelům nebo plnit jiné finanční závazky, jako je platba nájemného, ​​školné pro děti, elektřina, voda, telefon a režijní a bezpečnostní účty. pokud vláda nadále zadržuje příděly na režijní a kapitálové výdaje.

„Důsledkem je, že pokud se nic naléhavě neudělá pro záchranu situace, zaměstnanci ambasád a konzulátů v zahraničí utrpí finanční ostudu, která poškodí image naší země.“

Kvůli nedostatečnému hlasování veřejnosti byla většina misí obvykle seskupena, aby odklonila hlasování zaměstnanců a sponzorovalo ubytování zaměstnanců a školné pro jejich děti a svěřence.

Jeden důstojník zahraniční služby prozradil, že FG musí za svou misi ještě zaplatit velký hlas, a uvedl, že to postavilo zaměstnance do obtížné situace, protože čelili vystěhování od svých pronajímatelů.

Vysvětlil, že zatímco některé mise jednají přímo s vlastníky nemovitostí, jeho mise upřednostňuje dávat peníze zaměstnancům na zaplacení poplatků vlastníků nemovitostí.

FSO, která po telefonu vyprávěla o své nesnáze, která mluvila pod podmínkou anonymity ze strachu z pronásledování, řekla: „Nájemné za ubytování zaměstnanců a školné pro jejich děti měly být placeny z veřejného hlasování, ale nestalo se tak, protože vláda se nepodařilo tak učinit.“ Uvolněte peníze.

„Někteří z nás si museli půjčit peníze od přátel a rodin v Nigérii, aby nás naši pronajímatelé nevystěhovali. Platíme nájem měsíčně, takže jsme museli složit 12 šeků na pokrytí jednoho roku a banky ukládaly částku měsíčně do pronajímatele.“ účet.

„Pokud ale peníze na účtu nemáte, banka vás může nahlásit regulačnímu orgánu, protože vystavení šeku bez krytí hotovostí je trestným činem. Několik našich zaměstnanců bylo propuštěno kvůli neplacení nájemného. Stalo se to v Budapešti.“ , Maďarsko, v roce 2021, kdy jsou někteří nigerijští zaměstnanci evakuováni ze svých bytů kvůli neplacení nájemného.

„Existují případy, kdy si diplomaté půjčují peníze na úhradu školného a nájmu, aby se vyhnuli vystěhování. Někteří si půjčují od svých přátel v Nigérii a také od nigerijské komunity nebo místních církví, které navštěvují v zemi, kde slouží.“

„Někteří úředníci se vrátili do Nigérie, ale nedostali nájem. V některých případech ambasády platí přímo pronajímatelům a někteří pronajímatelé mohou pro neplacení propustit zaměstnance ambasády. Ve většině případů lidé používají své platy k zaplacení ubytování vyhnout se jakémukoli trapnému jednání.“ Od majitelů nemovitostí.

Dodal: „Většina budov ambasád je stále ve zchátralém stavu kvůli špatnému financování federální vládou. Všeobecné výdaje alokované na období červenec až září ještě nebyly uvolněny. Personální příděly ve výši více než 150 000 dolarů, které byly nedávno vyplaceny naší diplomatické misi, nemohou pokrýt výdaje mezi dneškem a říjnem, pokud vláda rychle nezareaguje.

Nyní, když byli velvyslanci předvoláni, mohou využít dostupných finančních prostředků. Někteří mohou chtít použít finanční prostředky na oslavu jejich posledního Dne nezávislosti v úřadu.

Jeden úředník si stěžoval, že vláda rovněž nevyplatila příspěvek na přesídlení nově jmenovaným úředníkům v zahraničních misích z ústředí ministerstva zahraničí.

„Fond na stěhování určený pro nově přijaté zaměstnance nazvaný ‚příspěvek za prvních 28 dní nebyl vyplacen‘.“ Varoval, že většině kanceláří, které byly pronajaty, hrozí vystěhování, pokud nebude zaplaceno nájemné.

V listopadu 2020, když předseda sněmovního výboru pro zahraniční věci na 9. shromáždění Yusuf Yakubu bědoval nad špatným zacházením s Nigerijci v zahraničí, tehdejší ministr zahraničí Geoffrey Onyeama obvinil ze špatného financování zahraničních misí.

Onyema řekl, že malé rozpočtové příděly ovlivňují jejich účinnost v reakci na rozšířenou strukturu diplomatických služeb.

V rozpočtu na rok 2023 bylo ministerstvu a misím na jejich operace přiděleno 98,11 miliardy N98,11 miliardy.

Z celkové částky připadlo 62,30 miliardy N na personální náklady, 31,12 miliardy N na režijní náklady a 4,68 miliardy N na kapitálové výdaje.

V roce 2022 činily náklady na zaměstnance a mise ministerstva 49,22 miliardy N, přičemž 98 procent bylo vydáno ministerstvu.

Částka 23,01 miliardy N byla na režijní výdaje, z nichž 58 procent bylo uvolněno ze složky ministerstva a mise získala 100 procent.

Ministerstvo a mise rovněž obdržely 50 procent ze 7,61 miliardy N7, které byly přiděleny na kapitálové výdaje.

V roce 2021 vyčlenilo ministerstvo zahraničních věcí na zahraniční mise 65,1 miliardy N, což představuje 78 procent rozpočtu ministerstva ve výši 83,4 miliardy N.

V předchozím roce bylo v rozpočtu ministerstva na rok 2020 původně přiděleno asi 62 miliard nair, ale hlasování bylo kvůli pandemii Covid-19 revidováno na 60,2 miliardy nair.

V roce 2019 činily příděly pro zahraniční mise 4,1 miliardy nair z navrhovaného rozpočtu země ve výši 8,9 bilionu nair a v roce 2018 činily příděly pro zahraniční mise 11,3 miliardy nair, protože ministerstvo navrhlo 83,3 miliardy nair, což je snížení o 13 procent. Tehdy navrhovaný rozpočet země činil 8,6 bilionu nair.

Kvůli nedostatku finančních prostředků federální vláda oznámila, že uzavře své zastupitelské úřady na Srí Lance, v České republice a v Srbské republice, zatímco další velvyslanectví bude zmenšeno.

když Sobotní punč V kontaktu s ministrem zahraničních věcí velvyslancem Youssefem Togarem jej kontaktoval jeho zvláštní poradce pro mediální a komunikační strategii Al-Qassim Abdul Qadir a požádal našeho zpravodaje, aby s ním během týdne komunikoval.

„Ministr zahraničí mi poslal váš dopis ohledně tohoto vyšetřování. Během týdne mě můžete kontaktovat, abych se k této záležitosti vyjádřil,“ napsal Abdelkader ve zprávě našemu zpravodaji.

Stálý tajemník, velvyslanec Adamu Lamwa, a mluvčí ministerstva Francisca Omayole také nereagovali na telefonáty a zprávy požadující jejich vyjádření k finančním problémům, kterým mise čelí.

Diplomat ve výslužbě Rashid Akinkole ale vládě poradil, aby stanovila rozpočtové alokace na mise v dolarech namísto v naiře, přičemž poznamenal, že je to jediný způsob, jak problém vyřešit.

Akinkole popsal finanční krizi v misích jako trvalý problém a řekl, že mnoha úředníkům a diplomatům často dluží nevyřízené mzdy a další nároky.

„Je to neustálý problém, ne něco, co se děje jen dnes,“ řekl. Problém je v tom, že jejich hlasy se převádějí na dolary, eura, libry šterlinků a další cizí měny, což způsobuje devalvaci měny a spoustu problémů. Někdy nemohou zaplatit mzdy do dvou nebo tří měsíců, nemohou platit účty za energie, místní dělníky a plnit další povinnosti.

„Jediný způsob, jak vyřešit tento problém, je platit jim v cizí měně. Řešením je, že hlasy by měly být denominovány v dolarech, ale když použijete nairu, dostanete se do problémů. Platy jsou pevné, náklady na provoz mise jsou pevné, takže přidělení mise by nemělo být v naiře.

„Náklady na provoz ústředí by měly být v naiře, zatímco náklady na provoz misí by měly být v dolarech, aby hodnota neklesala.“

Mezitím bývalý ministr zahraničních věcí, profesor Bolaji Akinyemi, který nedávno hovořil v Arise News TV, poznamenal, že nigerijské ambasády jsou špatně financovány.

Na pozadí summitu BRICS v Jižní Africe a potřeby Nigérie posílit svou zahraniční politiku a závazky řekl: „Jižní Afrika má na své straně dvě supervelmoci (Čínu a Rusko). Nyní hodlají využít že rozdrtit Nigérii. To je doba, kdy říkáme, že musíme zavřít ambasády. Naše ambasády jsou špatně financované.

„Na tom (státním) ministerstvu jsou dobří lidé a jsou tam dobří velvyslanci, kteří jsou ochotni udělat maximum, ale nelze tleskat jednou rukou; Nemůžete plnit své úkoly, když nemáte řádné financování. „Jižní Afrika pokračuje v otevírání svých ambasád, pokračuje v poskytování potravin, ale my jsme ti, kdo jsou i nadále našimi nepřáteli.“