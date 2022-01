Kate a Krista z Nintendo Minute se loučí v ‚The Final Episode‘

účast v Nintendo Live zaměstnanost

Aktualizovat [Sat 15th Jan, 2022 00:45 GMT]: V aktualizaci prostřednictvím sociálních médií Krysta oznámila, že se rozhodla přejít od Nintenda. Zde je její úplné vyjádření:

„Po více než 14 letech jsem se rozhodl skončit s Nintendo. Být schopen pracovat ve své vysněné práci tak dlouho a být součástí některých z nejpamátnějších herních okamžiků byla opravdu neuvěřitelná věc. Ale nejlepší na tom bylo všechno. lidí, se kterými jsem měl tu čest pracovat. S nimi.

„Inspirují mě každý den a jsem vděčný, že je mohu nazývat přáteli na celý život. Jsem opravdu nadšený z toho, co přinese budoucnost, a doufám, že na této bláznivé cestě všichni zůstanete se mnou. Všechny vás miluji.“

Prezident Nintendo of America Doug Bowser také poděkoval Kristě za její příspěvky do společnosti v průběhu let:

Oh, moc děkuji, Dougu! Jste úžasní 🤩– Krista Yang (@reathe0air) 14. ledna 2022

Stejně tak Kate:

Jste absolutní legenda a jsem na vás a na to, co jsme společně dokázali, tak hrdý pic.twitter.com/kQF3sHh87E– Kate Ellis (kitosan) 14. ledna 2022

originální příběh [Sat 18th Dec, 2021 04:05 GMT]: Pokud se přihlásíte k odběru Oficiální kanál Nintendo YouTubePravděpodobně jste viděli alespoň jednu epizodu „Nintendo Minute“, kterou moderovali Kit a Krysta. Každý týden mluví o nejnovějším dění ve světě Nintenda a samozřejmě hrají nějaké hry.

Bohužel to vypadá, že právě odvysílali poslední díl. Show začala v roce 2013 a po 8 letech a více než 400 epizodách se ji Nintendo rozhodlo ukončit. „The Final Episode“ je emocionálním zamyšlením nad cestou Kita a Krysty „Nintendo Minute“ v průběhu let.

Jen dva lidé, jejichž životy se změnily tím, že se s vámi všemi mohli spojit prostřednictvím Nintendo Minute. Osm let, více než 400 epizod, příliš mnoho dobrých vzpomínek na to, abychom je spočítali. Děkuji za to všechno. pic.twitter.com/7DwkAcJf6J– Kate Ellis (kitosan) 17. prosince 2021

Přestože show nyní skončila, podle Twitterových profilů Kita a Krysty oba stále pracují pro Nintendo of America. Pokud uslyšíme něco dalšího, zajistíme aktualizaci.

Jménem Nintendo Life děkuji Kitovi a Krystě za jejich příspěvky do komunity Nintendo. Jak tuto novinku vnímáte vy sám? Řekněte nám to v komentářích níže.