Vzrušující 2: inovativní vzdělávací síť pro vzdělávání profesionálních výzkumných pracovníků na počátku dvojrozměrného výzkumu

Stážisté budou studovat základní fyziku interakce optické hmoty ve 2D polovodičových materiálech za účelem vývoje inovativních optoelektronických zařízení pro telekomunikace a technologické aplikace nové generace. 2 V rámci Inovační vzdělávací sítě Horizon 2020 Marie Sk byl udělen vzrušující rozpočet ve výši 3,92 milionu? odowska-Curie.

Technologie založená na atomově tenkém 2D polovodiči (2DS) bude podporovat další generaci inovací v oblasti výpočetní techniky, energie a dalších. Díky silné interakci se světelnou hmotou v nanoměřítku (2D) mohou vědci najít nové způsoby řízení elektrických a optických vlastností a vyvinout strategie pro umělé přiřazování optických elektronických vlastností řadě současných nebo nově se objevujících aplikací v elektronice, skladování energie, senzorech a katalýza.

„Optoelektronika a 2D materiály spojí nanotechnologii a komunikační technologii a povedou k novým aplikacím, například v oblasti robotiky,“ vysvětluje koordinátor projektu profesor Thomas Heine. Rychlý růst průmyslových aplikací 2DS v blízké budoucnosti, kde je Evropa ve vynikající výchozí pozici, je ohrožen nedostatkem vysoce kvalifikovaných a kvalifikovaných výzkumných pracovníků a vývojářů se specifickými zkušenostmi v této oblasti.

To je místo, kde přichází 2Exciting Network. 2Exciting spojuje osm akademických skupin mezi hlavními evropskými hráči v oboru 2DS a osm společností s velmi různorodými profily, aby vyškolili 15 raných výzkumných pracovníků (ESR) ve vědeckých a měkkých dovednostech. Program síťového školení, který zahrnuje tři zimní školy a tři satelitní akce pro konferenční seriál „Flatlands Beyond Graphene“, poskytuje vědecké a průmyslové školení všem výzkumným pracovníkům v síti za aktivní účasti školitelů z příslušných neakademických partnerů, obou o konkrétních technických otázkách a doplňkových dovednostech, jako je přenos technologií Podnikání a povědomí veřejnosti. Důležitou součástí zkušeností každého účastníka bude příležitost strávit období vyslání mezi odvětvími a mezinárodními organizacemi (vyslání z akademické sféry do průmyslu nebo naopak) na dobu šesti měsíců.

K zahájení 2Exciting Valeria Nicolosi, profesorky chemie na Trinity College v Dublinu, uvedla: „Velmi vítám úspěch a zahájení 2Exciting a oceňuji důležitou podporu mých akademických a průmyslových kolegů z celé Evropy. Podpora poskytuje Horizont 2020 v rámci akce Marie Sk? Odowska-Curie, vzdělávací síť Inovativní MSCA-ITN-2020 je neuvěřitelně cennou příležitostí pro školení nové generace vědců v oblasti úzce související se strategickým významem pro Evropskou unii. Obecně platí, že věda optoelektroniky a dvourozměrné materiály jsou páteří internetové éry a přilákáním těch nejlepších a nejbystřejších v této oblasti zajistíme ekonomiku a bezpečnost Evropy pro nadcházející roky. “

Zainteresovaní příjemci a partneři 2: Technische Universität Dresden (TUD, Německo), Národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS, Francie), Politechnika Wroclawska (PWR, Polsko), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC, Španělsko), Vysoká škola chemicko -technologie v Praze (VSCHT, Česká republika), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Švýcarsko), Politecnico di Milano (POLIMI, Itálie), Software for Chemistry & Materials BV (SCM, Nizozemsko), Trinity College Dublin (TCD, Irsko), AMO GmbH (AMO, Německo), HQ Graphene (Nizozemsko), Oxford Instruments Nanotechnology Tools (UK), Scixel (Španělsko), NenoVision (Česká republika), SYNPO (Česká republika), Nanores (Polsko), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Německo), Vrije Universiteit Amsterdam (Nizozemsko), l’Université Toulouse III – Paul Sabatier (Francie), Autonomous University of Madrid (Španělsko).

