Polsko zpochybňuje rozhodnutí soudu EU o uzavření hlavního hnědouhelného dolu Majitel

Varšava, Polsko (AP) – Polští představitelé v pondělí napadli soudní příkaz Nejvyššího soudu Evropské unie, který nařídil okamžité uzavření velkého hnědouhelného dolu s tím, že to otřese energetickým systémem země a povede k tisícům propouštění. .

Ministr pro rozvoj Jaroslaw Goyn uvedl, že Polsko nezavře hnědouhelný důl na Toru na hranicích s Německem a Českou republikou, ale místo toho se zapojilo do „velmi intenzivního diplomatického a zákonného úsilí“ k zajištění nerušeného provozu dolu a k tomu připojeno. Elektrárna, která vyrábí asi 7% energie v Polsku.

V pátek Evropský soudní dvůr nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo provozování dolu v reakci na stížnosti Prahy, že vypouštělo podzemní vodu z českých zemí. Jedná se o dočasné opatření až do úplného rozhodnutí soudu.

Gwen uvedl, že považuje rozhodnutí soudu za „hrubě nepřiměřené“ situaci, rozhodnutí, které by mělo za následek „ztrátu desítek tisíc pracovních míst a velmi vážné narušení polského energetického systému“, „odříznutí elektřiny od milionů rodin.

Premiér Matthews Murawiecki uspořádal mimořádné setkání s řediteli státní energetické společnosti PGE, která provozuje důl a elektrárnu, a regionálními orgány ve Vratislavi na jihozápadě.

Ve snaze dosáhnout ambiciózních cílů EU v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého Polsko postupně upouští od černého uhlí, stále však spoléhá na hnědé uhlí. Nedávný energetický plán říká, že poslední uhelný důl bude uzavřen do roku 2049, ale kritici tvrdí, že k tomu dojde brzy, protože těžba uhlí v Polsku je neefektivní a vede k přemrštěným nákladům.

Vládní orgány tvrdí, že s Prahou již roky hovoří o dole Toro a věří, že bylo dosaženo porozumění. Kritici a opozice tvrdí, že toho nebylo dost, ale všichni v Polsku souhlasí s tím, že odstavení dolu a elektrárny není možné.

Evropská energetická síť pocítila narušení minulý týden v jiné lignitové elektrárně PGE v Belchato, což přimělo operátory, aby se usilovně snažili doplnit ztracenou energii.

Viceprezident PGE Paul Sliwa na mimořádné schůzi parlamentního výboru uvedl, že uzavření dolu by také vyžadovalo odstavení elektrárny, kterou do něj dodává. Odhadl náklady na propouštění tisíců zaměstnanců a ztrátu investic do filtrů a dalších ekologických upgradů na 13,5 miliardy zlotých (3,6 miliardy USD; 3 miliardy EUR).

Uhlí tvoří 65% polských zdrojů energie, včetně 17% lignitu, zatímco přibližně 25% energie v zemi pochází z obnovitelných zdrojů. Silná závislost Polska na uhlí je zdrojem napětí v Evropské unii, která má 27 zemí a usiluje o dosažení ambiciózních cílů s cílem omezit emise skleníkových plynů v bloku.