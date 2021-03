Česká republika uvažuje o odškodnění romských obětí nucené sterilizace | Evropa | Zprávy a aktuální události z celého kontinentu DW

V 70. a 80. letech byly v Československé socialistické republice násilně sterilizovány stovky, možná tisíce romských žen. I po pádu komunismu v roce 1989 a rozdělení země na dva nezávislé státy v roce 1993 pokračovaly nucené sterilizace romských žen v následujících zemích, v České republice a na Slovensku.

Po několika neúspěšných pokusech 10. března 2021 čeští zákonodárci konečně schválili návrh zákona o odškodnění obětí. Poskytuje jednorázovou platbu ve výši přibližně 12 000 EUR (přibližně 14 000 USD) za každou násilně sterilizovanou ženu. Obě komory českého parlamentu – Poslanecká sněmovna a Senát – musí schválit návrh zákona o náhradě před celostátními volbami naplánovanými na říjen 2021, jinak bude muset být tento zákon po volbách znovu projednán novým parlamentem.

Helena Valková iniciovala nový návrh zákona

Česká komisařka pro lidská práva Helena Valková, členka vládnoucí Strany občanské nespokojenosti (ANO) a bývalá ministryně spravedlnosti, potvrdila, že kompenzace za nucené sterilizace bude do té doby zákonná. Ten, kdo zahájil proces v Parlamentu, je komisař.

Hodiny tikají

Po nástupu do funkce komisařky pro lidská práva sestavila seznam věcí, které je třeba naléhavě řešit, včetně otázky odškodnění, řekla Falková DW. Politik ANO získal podporu pro návrh na odškodnění Romů napříč politickým spektrem – s výjimkou krajně pravicového Hnutí za svobodu a přímou demokracii.

Falková poznamenala, že návrh zákona byl rychle schválen Sněmovnou reprezentantů, přičemž za něj hlasovala velká většina 77 z 99 poslanců. “Tato skutečnost mi dává naději, že zákon bude možné přijmout před volbami,” řekla a dodala, že načasování je důležité, protože postižené ženy jsou nyní ve věku mezi 60 a 70 lety. “Nechci, aby musely počkej na další roky. “řekla.

Stovky příjemců

Návrh zákona uvádí, že ženy, které byly sterilizovány proti své vůli, musí prokázat svůj nárok, který posoudí výbor ministerstva zdravotnictví. „Opatření bylo nezbytné, aby byl projekt proveditelný,“ uvedla Falková. Český komisař pro lidská práva potvrdil, že na ně má nárok přibližně 400 žen, ne tisíce. „Oproti předchozím obviněním nebude náhrada stát miliardy korun,“ uvedla.

Falková uvedla, že výše odškodnění byla stanovena na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z roku 2011 v případě romských žen ze slovenské komunity proti Slovensku za jejich nucenou sterilizaci, když obdržely podobnou částku.

Český stát se za nucené sterilizace v roce 2009 omluvil, ale mnoho českých politiků má pocit, že obětem stále dluží.

„Odškodnění obětí nelegální sterilizace by vyvážilo vážné porušování lidských práv a zároveň by vyslalo jasný signál naší komunitě, že eugenická zvěrstva se nebudou opakovat,“ KDU-CSL) do Sněmovny reprezentantů.

Romové jsou nejchudší menšinou v Evropě

Systematická sterilizace

Dosud neexistují přesné statistiky o počtu romských žen, které byly násilně sterilizovány. V roce 2005 zveřejnila Kancelář veřejného ochránce práv v České republice nebo veřejný ochránce práv zprávu uvádějící, že „v letech 1970 až 1990 československá vláda systematicky sterilizovala romské ženy, aby snížila nechtěně vysokou porodnost menšiny . “

Anna Sabatova podepsala návrh zákona

Na konferenci o nucené sterilizaci, kterou uspořádala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) o 11 let později, tehdejší česká veřejná ochránkyně práv Anna Sabatová uvedla, že za komunistického režimu oběti dostaly po zákroku zvláštní sociální dávky.

Roky nespravedlnosti

Úřad veřejného ochránce práv vyšetřoval více než padesát případů nucené sterilizace a zjistil porušování lidských práv. Lékaři se pokusili přesvědčit těhotné ženy s více než dvěma dětmi k potratu, protože již měly „mnoho dětí,“ uvedla Sabatová. Komunistické zákony byly zrušeny v roce 1990, ale praxe nucené sterilizace úplně neskončila.

I po roce 2000 došlo k jednotlivým incidentům. Podle romského českého zpravodajského portálu romea.cz došlo k poslednímu známému případu romské ženy, která byla proti němu sterilizována, až v roce 2007.

Obě komory českého parlamentu nyní musí návrh zákona schválit

Podle konference OBSE v roce 2016 jsou předchozí případy nucené sterilizace romských žen „dokumentovány v České republice, Maďarsku, na Slovensku, ve Švédsku, Norsku, Německu a Uzbekistánu“. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v té době vyzvala Českou republiku, aby odškodnila oběti. Nyní se konečně zdá, že země je připravena učinit alespoň symbolický krok.