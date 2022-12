Marcos novým vyslancům: Podpora filipínského zájmu a hledání nových obchodních příležitostí

Prezident Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr. vyzval nové vyslance, aby pokračovali v hledání obchodních a partnerských příležitostí pro Filipíny.

Marcos to řekl ve čtvrtek během zdvořilostní návštěvy nově jmenovaných velvyslanců v prezidentském sále v paláci Malacañang.

Zdůraznil, že diplomaté by měli prosazovat zájmy Filipín a posilovat partnerství se všemi zeměmi „ať už přátelskými nebo ne“.

„Ať už jsou spojenci nebo ne, ať jsou přátelští nebo ne, je však velmi důležité, abychom pokračovali v komunikaci, abychom se nadále angažovali, abychom i nadále měli způsob, jak vysvětlit, co se Filipíny snaží dělat a jak Filipíny vidí svou roli ve společenství národů,“ uvedl prezident ve svém poselství.

„Myslím, že je to důležité [that] „Nyní hledáme a velmi si uvědomujeme, jak najít příležitosti pro Filipíny, které by mohly být pro Filipíny přínosné,“ dodal Marcos.

Řekl, že velvyslanci by měli sloužit jako nástroje, které pomohou filipínské ekonomice a budou využívat příležitosti k přilákání více investorů, protože země razí cestu z pandemie COVID-19.

„Je důležité, abychom měli partnery, když se snažíme dostat z této pandemické ekonomiky, dostat se z krize, se kterou jsme se museli vypořádat jako dopad konfliktu na Ukrajině,“ řekl Marcus.

Dodal: „Když podporujeme a pomáháme soukromému sektoru v partnerství s jakýmkoli investorem ze zahraničí, je to dobré i pro nás.“

Marcos také naznačil, že vyslanci se již nezabývají pouze diplomatickými kontakty a diplomatickou výměnou.

„To je něco, co musíme nyní uznat. A to je to, co, jak jsem řekl, očekáváme od našich vyslanců, abychom byli schopni dosáhnout, a neustále oznamovat všem našim přátelům, všem našim partnerům, postavení Filipín ve všech aspektech globální diskuse, které jsou všichni součástí,“ řekl.

Marcos řekl, že vyslanci by měli hledat nápady a partnerství s jinými zeměmi, které poskytují pomoc v oblasti změny klimatu a dalších věcí, které mohou být pro Filipíny přínosné.

To je důvod, proč si myslím, že je to pravděpodobně nejnovější funkce pro Envoy Quests, jak to vidím já. Dokud neuvidím, no, je to tam venku nový svět; řekl Marcus. „A myslím, že pro Filipíny, v národním zájmu, je to způsob, jak se přizpůsobit.“

Mezi filipínskými vyslanci je i velvyslankyně Argentinské republiky Grace Tolentino Cruz Fabella. velvyslanec Jaime Victor Badillo Lleida za Belgické království; velvyslanec Joseph Gerard Pacany Angeles za Brazilskou federativní republiku; velvyslanec Eduardo Martin Ramos Menez pro Českou republiku; Velvyslankyně Gina Alagon Jamoralin z Indonéské republiky. a velvyslanec Pedro Ramirez Lilo Jr. za Stát Izrael.

Mezi nimi byl také velvyslanec Italské republiky Nathaniel García Imperiale. velvyslankyně Mylene de Joya Garcia Albano v Japonsku; Velvyslanec Wilfredo Cunanan Santos v Jordánském hášimovském království. velvyslankyně Lilibeth Rodríguez DeBerry ve Spojených státech mexických; Velvyslankyně Lilibeth Velasco Puno ve státě Katar. velvyslanec Medardo Antonio González Macaraige ze Singapurské republiky; a velvyslanec Alfonso Ferdinand Agbiani Vere ve Spojených arabských emirátech. – RSJ, integrované zprávy GMA