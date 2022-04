Mistrovství světa v curlingu ve smíšené čtyřhře Kanady Jocelyn Peterman Brett Gallant

ŽENEVA – Kanaďané Jocelyn Petermanová a Brett Gallant se v úterý na mistrovství světa smíšených čtyřher v curlingu odrazili od „zklamavé porážky“ do Skotska dvěma porážkami.

Kanada porazila Maďarsko 10:1 při úvodním losování ve sportovním centru Sous-Moulin, poté porazila Českou republiku 10:4.

Tato vítězství posunula Peterman a Gallant z Winnipegu na druhé místo ve skupině B, za neporaženým Skotskem (6-0) v St. John’s, NL. Skotský tým Eve Moorehead a Bobby Lammy v pondělí uštědřili Kanadě stejnou porážku 8:4. Díky skvělé pozici Skotska se Kanada rozhodla v určité chvíli nehodit Petermanův poslední kámen kvůli riziku ztráty bodů.

„Pro Skotsko to byla zklamaná porážka, protože jsem nedal Josému ani šanci, aby něco hodil,“ řekl Galent. „Moje tažná váha klesla o dvě stopy a myslel jsem, že to zvládají lépe.

„Ale dnes jsme položili spoustu kamenů tam, kam jsme chtěli jít, a je rozdíl v tom, že dostaneme šanci získat dva body a dovolíme Jocelyn hodit poslední.“

Peterman a Galant z Winnipegu vedli nad St. John’s, NL, Ildiko Skares a Georgi Nagy z Maďarska 7:0, se dvěma body v prvním zápase.

Maďarsko vstřelilo gól ve čtvrtém, ale Kanada odpověděla dalším tříbodovým zakončením v pátém, a poté vyhrála zápas, když šestý vedl k inkasovanému gólu pro Maďarsko.

Druhý zápas Kanaďanů měl podobný začátek. Peterman a Galant vstřelili dva góly v prvním poločase a poté na začátku zápasu zahodili tři a ve druhém třetí kradli.

Na konci čtvrté minuty Julie Zhelingrová a Wit Sabikovsky třemi góly snížili náskok Kanady na polovinu. Týmy vyměnily dvouhry na dalších dvou koncích, než Kanada skončila třetí se sedmi zápasy.

Spojené státy, které v úterý utrpěly pár porážek, se ve skupině B propadly na třetí místo 4:2. Česká republika a Maďarsko propadly 3-3, následované Anglií a Německem (2-3).

Austrálie a Španělsko byly 1-4 a Turecko 1-5.

Olympijskí vítězové Itálie vedli skupinu A 5:1, zatímco Japonsko, Švýcarsko, Švédsko a Norsko vedly 4:2.

Kanada má ve středu zápas, Peterman a Galant se v odpoledním losování střetnou s Anglií.

Utkání kolo pokračuje až do čtvrtka. První tři týmy z každého z 10 týmů postupují do play off.

Na stejném místě se současně koná mistrovství světa seniorů v curlingu.

Wade White z Alberty v úterý porazil Turecko 14:0 a v mužské divizi skupiny A remizoval se Spojenými státy 4:0.

V ženské soutěži Sherry Anderson ze Saskatchewanu porazila Švédsko 8:4 a ujala se vedení 3:1 a skončila druhá ve skupině A za Skotskem (4:0).

Tato zpráva od The Canadian Press byla poprvé zveřejněna 26. dubna 2022.