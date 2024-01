Proč není Venuše jako Země? Nová vesmírná mise má za cíl to zjistit

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





CNN

—



Satelit navržený ke studiu Venuše odshora dolů a tři kosmické lodě surfující na gravitačních vlnách jsou nejnovějšími misemi Evropské kosmické agentury. Bylo přijato.

Agentura však již dříve vybrala mise Formální proces adopce Znamená to, že budou vybráni dodavatelé, aby stavitel mohl začít uvádět návrhy misí k životu.

Evropská kosmická agentura bude spolupracovat s NASA na obou misích, které odstartují z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně ve 30. letech 20. století.

„Tyto průkopnické mise nás posunou na další úroveň ve dvou velmi vzrušujících oblastech vesmírné vědy a udrží evropské výzkumníky v popředí těchto oblastí,“ uvedla v prohlášení Carol Mundell, vědecká ředitelka ESA.

a Představte si průzkumníka Venus Bude studovat tuto planetu do bezprecedentních detailů, od jejího vnitřního jádra až po vrchol její atmosféry, aby astronomům pomohl pochopit, proč horký, toxický svět nevypadá jako Země. Venuše má podobnou velikost a vzdálenost od Slunce ve srovnání s Země a někteří výzkumníci se domnívají, že klima planety mohlo být v určitém okamžiku podobné klimatu Země.

Ale Twin Earth je nyní nehostinný svět s povrchovými teplotami schopnými tavit olovo a intenzivním, drtivým tlakem vyplývajícím z nekontrolovatelného globálního oteplování.

ESA/VR2Planets/Damia Buick Dojem umělce EnVision poté, co kosmická loď dosáhne oběžné dráhy kolem Venuše.

Vědci doufají, že mise zodpoví klíčové otázky o Venuši, včetně toho, jak se svět vyvíjel v průběhu času, zda má oceány, jak je geologicky aktivní a proč začal jeho skleníkový efekt.

Očekává se, že EnVision bude spuštěn v roce 2031 a bude první misí, která bude shromažďovat data o interakci atmosféry, povrchu a vnitřku Venuše. Mise se opírá o první kosmickou loď Evropské vesmírné agentury vyslanou k mapování atmosféry planety. Venus ExpressKterý obíhal Venuši v letech 2005 až 2014.

Po 15měsíční cestě k Venuši stráví EnVision dalších 15 měsíců obíhat planetu a prolétávat její atmosférou.

Satelit bude mít dvě rozmístitelná solární pole a ponese sadu nástrojů, které dokážou monitorovat povrch Venuše a atmosféru a také prozkoumávat husté, neprůhledné mraky planety pomocí radaru a rádiových vlnových délek.

Je to jedna z několika misí ve vývoji ke studiu Venuše, včetně mise NASA Da Vinci A Pravda, upřímnost Zahájení expedic je naplánováno na příští desetiletí.

Když se srazí masivní nebeská tělesa, jako jsou černé díry, vysílají vlny zvané vlnky Gravitační vlny Které se rozšířily po celém vesmíru a odhalují informace o jeho historii.

Tyto vlny však byly monitorovány pozemními observatořemi Anténa laserového prostorového interferometru neboli LISABude to první vesmírná observatoř, která bude zkoumat kosmické jevy. Pozemní observatoře jsou omezené v tom, co mohou detekovat na základě velikosti a citlivosti, takže mohou zachytit pouze vysokofrekvenční gravitační vlny.

Ale vesmírná observatoř by mohla být mnohem větší a LISA by byla schopna detekovat vlny od malých po obří. Nízkofrekvenční Vyzařují je supermasivní černé díry splývající do center masivních galaxií.

Evropská kosmická agentura Obrázek ukazuje konfiguraci laserového trojúhelníku pro misi LISA, která bude používat tři kosmické lodě k detekci gravitačních vln, které byly zobrazeny vycházející ze dvou černých děr.

Mise LISA zahrnuje tři kosmické lodě, které uletí 2,5 milionu kilometrů (asi 1,6 milionu mil) v trojúhelníkové formaci. Plovoucí zlaté kostky uvnitř každé kosmické lodi budou sloužit k detekci gravitačních vln.

Mise se zrodila z úspěchu Lisa PathfinderByla vypuštěna Evropskou kosmickou agenturou v roce 2015, aby demonstrovala technologii, na kterou se bude mise LISA spoléhat při hledání vesmírných vln ve vesmíru.

Evropská kosmická agentura Zlaté kostky uvnitř každé kosmické lodi pomohou misi LISA detekovat gravitační vlny.

Nová mise bude hledat důkazy o slučování černých děr v celém vesmíru, studovat vznik tisíců párů hvězd zvaných binární systémy, nahlédnout do hustých hvězdokup v galaxiích a pokusit se změřit rychlost, jakou se vesmír rozpíná. LISA bude použita ke studiu historie vesmíru lokalizací prvních černých děr, které se vytvořily po velkém třesku.

Společně tyto tři kosmické lodě proletí kolem Země na oběžné dráze kolem Slunce, asi 50 milionů kilometrů (31 milionů mil) od naší planety. Agentura předpokládá, že mise bude trvat čtyři roky s možností jejího prodloužení.