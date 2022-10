Ve věku 93 let zemřel astronaut James McDevitt, který vedl mise Gemini a Apollo.

CNN

James McDevitt, bývalý astronaut NASA, který velel misím Gemini IV a Apollo 9, zemřel minulý týden ve spánku v Tucsonu v Arizoně, uvedla NASA v pondělním prohlášení. Bylo mu 93 let.

Když McDevitt ve čtvrtek zemřel, byl obklopen svou rodinou a přáteli. Podle NASA.

McDevitt, který byl vybrán jako člen druhé třídy astronautů NASA v roce 1962, hrál důležitou roli při přistání prvních lidí na Měsíci během mise Apollo 9. Jeho práce na Gemini IV pomohla prodloužit dobu trvání mise Apollo 9. první lidé, řekla NASA, astronauti ve vesmíru, téměř zdvojnásobili dobu trvání v tomto bodě rané vesmírné historie.

Mise Gemini IV v roce 1965 byla McDevittovou první jako velitel a byla to poprvé, kdy se americký astronaut Ed White odvážil opustit vesmírnou loď v tom, co se nakonec stalo známým jako vesmírná procházka.

„V následujících letech to byla dovednost, která umožnila průzkumníkům Apolla chodit po Měsíci a americkým astronautům a jejich partnerům z celého světa postavit Mezinárodní vesmírnou stanici,“ napsala NASA v prohlášení.

NASA uvedla, že tato čtyřdenní mise překonala předchozí americký rekord 34 hodin strávených ve vesmíru během mise Mercury 9.

O několik let později McDevitt velel své druhé misi, Apollo 9, která trvala 10 dní a odstartovala 3. března 1969 z Kennedyho vesmírného střediska NASA. K němu se připojili pilot velitelského modulu David Scott a pilot lunárního modulu Russell Schweickart.

„Byl to první let kompletní sady přístrojů Apollo a byl to první let lunárního modulu,“ uvedla NASA. „Simulovali manévry, které budou prováděny během skutečných lunárních misí.“

O několik měsíců později, v červenci 1969, se NASA podařilo přistát lidi na Měsíci.

Celkem McDivitt strávil ve vesmíru 14 dní, než v roce 1972 odešel z NASA.

Získal dvě medaile od NASA Distinguished Service Medal a NASA Exceptional Service Medal.

Bývalý astronaut se narodil v Chicagu a vystudoval střední školu v Kalamazoo v Michiganu. V prohlášení NASA se uvádí, že získal bakalářský titul v oboru leteckého inženýrství na Michiganské univerzitě, kde poprvé promoval ve své třídě v roce 1959.

Jeho univerzita uvedla, že je zarmoucená jeho ztrátou a poznamenala, že jeho příspěvky univerzitě „inspirovaly generace studentů“.

„Jeho odkaz průzkumu vesmíru bude žít dál jako ústřední součást naší historie.“ univerzitní knihy v tweetu.

McDevitt vstoupil do amerického letectva v roce 1951. Sloužil v korejské válce a udělal 145 bojových misí. Za svou práci v armádě mu bylo uděleno několik medailí, včetně dvou medailí Distinguished Air Service.