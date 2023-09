Katherine Hoy a Joao Fonseca vyhráli juniorský titul US Open – NBC10 Philadelphia

Katherine Hoyová v sobotu na US Open vybojovala pro americkou teenagerku dvě velká vítězství a získala juniorský titul.

Hoyová, 18letá ze San Diega, která vstupuje do svého prvního ročníku na Stanfordu, se postavila na kurt ve svém posledním zápase během vítězství 19leté Coco Gauffové nad Arynou Sabalenkovou o ženský titul.

Hui poté porazila nasazenou č. 9 Terezu Valentovou z České republiky 6-4, 6-4. Hoy řekla, že se s Gauffem nikdy nesetkala, ale fandila jí, dokud nemusela začít svůj vlastní zápas.

„Nevěděl jsem, co se stalo dál, ale slyšel jsem nějaké hlasité řev, takže jsem předpokládal, že vyhrála,“ řekla Hui. „Ano, bylo to hlasitější a hlasitější. Slyšel jsem jásot a myslel jsem, že vyhrála, a pak to bylo hlasitější.“

„Je pro mě zjevně obrovskou inspirací,“ dodal Hui a dodal, že „jen být mladý a dosáhnout toho hodně s velkým tlakem je pravděpodobně skvělé.“

Hui prohrála s Jenny Bouchardovou v prvním kole kvalifikace na ženský turnaj.

Brazilec Joao Fonseca, nasazený č. 7, vyhrál titul v kategorii chlapců, když porazil Lerner Tiana 4-6, 6-4, 6-3. Tian, ​​sedmnáctiletá Američanka na 11. místě, prohrála se semifinalistkou US Open 2022 Francesem Tiafoeovou ve dvou setech v prvním kole mužského turnaje.