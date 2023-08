Rangers připravili play-off s PSV, kde Jordan Larsson z Kodaně vstřelil třetí nejrychlejší gól v historii Premier League.

Samba Diba v posledních vteřinách odmítl velkou šanci poslat vyrovnávací gól do prodloužení a Rangers se nyní mohou těšit na střetnutí. Eindhoven Eindhoven v kole play off příští týden.

William Boving otevřel skóre pro Rakušany, ale nemělo to velký vliv, protože PSV prohrálo celkem 7-2.

Penaltový rozstřel mezi nimi mezitím urovnal teenager Ronnie Bardaggi FC Kodaň a Sparta Praha s „Panenkou“, kde pomohl dánskému týmu k postupu do play off po napínavé remíze 3:3.

Skóre se neměnilo až do 80. minuty, kdy našel vyrovnání Veljko Permančević a poslal zápas do prodloužení, kde fanoušci inkasovali řadu branek.

Domácí se dostali do vedení díky trefě Kazema Lacyho ze 105. minuty, ale za Dány v prodloužení prvního poločasu prodloužení vyrovnal Victor Clisson.

Nyní se setkáte s Kodaní Raku Čenstochová Poté, co polský tým porazil Aris Limassol 1:0 gólem Fran Tudora a zajistil celkovou výhru 3:1.

Panathinaikos vedl od prvního zápasu 1:0, ale Aubameyangova výztuha v prvním poločase otočila zápas naruby. Když už to ale vypadalo, že Marseille půjde do vedení, prosadil se Fotis Ioannidis a v 9. minutě nastaveného času vstřelil penaltu a poslal zápas do prodloužení.