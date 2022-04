Brigid neústupná ve svém úsilí o nezávislost během druhé světové války. Generál Franடிois Český „Frank“ Morávek se 56 let po své smrti vrátí do rodné České republiky.

Zástupkyně ředitele DIA Susan Whiteová byla jednou z asi 50 účastníků ze Spojených států a České republiky, kteří vzdali hold moravskému životu a dědictví při důstojném přemístění dne 25. dubna v Andrews, společném podniku v Marylandu.

Mezi jeho četnými činy sehrál Morávek klíčovou roli při realizaci operace Anthropoid. Operace, která se odehrála před 80 lety, vedla k atentátu na Reinharda Heidricha, vysokého nacistického vůdce známého jako „Brock Butcher“.

White, který zastupuje americkou obrannou a zpravodajskou komunitu, poznamenal, že „pevný závazek generála Morawecka k tomu, co je správné a dobré pro lidstvo, je jedním z důvodů, proč zde dnes všichni žijeme mírumilovně a svobodně“.

Morávek se narodil v Čásle v České republice v roce 1895 a během druhé světové války byl deportován do Velké Británie, když nacisté napadli jeho vlast. Vrátil se poté, co sehrál klíčovou roli v porážce nacistů, a znovu odešel, když spiknutí přineslo do tehdejšího Československa tyranii sovětského komunismu.

V roce 1948 Morawec emigroval do Spojených států a sloužil jako zpravodajský poradce v obranném sektoru, nikdy nevzdal boj za nezávislost. Zemřel v roce 1966 a přál si, aby se jeho ostatky nakonec vrátily do vlasti.

„Spojené státy mají silný vztah s Českou republikou a jsou hluboce zakořeněné v našem vzájemném respektu ke svobodě a právnímu státu,“ řekl White. „Spojené státy, ministerstvo obrany a zpravodajská komunita jsou navždy vděčni generálu Moraweckovi za jeho službu této zemi.“

Morawcův vliv v historii a americko-českých vztazích, vyzdvihnutý Brickem. Generál Aleš Nýsek, prezident Vojenského historického ústavu ČR.

„Výměna identity ostatků Morawka je skvělým příkladem porozumění přátelství mezi Českou republikou a Spojenými státy,“ řekl Nisek.

Obřadu se zúčastnila jeho vnučka, vnuk a pravnučka z rodiny Moravců.