Webbův teleskop NASA zachycuje dosud nejostřejší snímek „pilířů stvoření“.

Observatoř NASA se na orla zatím podívala a udělala to znovu. The Vesmírný dalekohled Jamese Webba Znovu vytvořil slavný snímek Pillars of Creation v infračerveném světle, nejživější a nejpodrobnější snímek úžasné oblasti tvorby hvězd všech dob.

Éterická krajina zachycuje průsvitné sloupce studeného mezihvězdného plynu a prachu prorušované pronikajícími jasnými body světla. Většina z nich jsou hvězdy a červené ohnivé koule poblíž okrajů sloupů jsou nově vytvořené hvězdy, Podle NASA.

Nepleťte si je s temně červenými oblastmi podobnými magmatu podél vnitřního okraje některých oblaků. To je způsobeno turbulencí stále se tvořících hvězd a vystřelujících výtrysky nadzvukového materiálu do prostoru, kde se srážejí s jinou hmotou. Takhle zkrátka vypadá vesmírný chaos.

Naštěstí jsou tyto epické exploze a kosmické srážky daleko, ve vzdálenosti asi 6500 světelných let od Země.

Tato oblast vesmíru se poprvé proslavila v roce 1995, kdy ji zachytil Hubbleův vesmírný teleskop NASA. Hubble provedl následnou kampaň v roce 2014 a několik dalších observatoří natrénovalo své čočky na oblast v Orlí mlhovině.

NASA / ESA / CSA / STScI / Hubble Heritage Project / Joseph DePasquale / Anton M. Koekemoer / Alyssa Pagan



Porovnání nového snímku s pohledem HST na kosmický jev ukazuje, jak je Webbův infračervený přístroj schopen prohlížet závoje prachu a plynu pokrývající scénu.

NASA a astronomové z celého světa budou hledat podobné snímky a další data od Webba, aby lépe porozuměli procesu formování hvězd.

Pro nás ostatní je to pastva pro oči právě včas na Halloween.