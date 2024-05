Boeing byl nucen zrušit první start pilotovaného Starlineru na vesmírnou stanici

NASA a Boeing byly nuceny odstoupit Pokus o start k Mezinárodní vesmírné stanici V pondělí kvůli problému na poslední chvíli, který se objevil s ventilem na raketě kosmické lodi.

Kapsle Boeingu Starliner měla odstartovat ve 22:34 ET z Cape Canaveral Space Force Station na Floridě při svém prvním zkušebním letu s posádkou. Astronauti NASA Barry „Butch“ Wilmore a Sunita Williams Byli na palubě kapsle a připoutaní na svá sedadla, když byl pokus o start přerušen, zhruba dvě hodiny před plánovaným startem.

NASA brzy v úterý oznámila, že A Druhý pokus se neuskuteční dříve než v pátek.

Kontroloři mise prohlásili pondělní start za „čistý“ poté, co objevili ventilovou anomálii na raketě Atlas V od United Launch Alliance, kterou měla na oběžnou dráhu vynést kapsle Starliner.

Představitelé United Launch Alliance v příspěvku na X uvedli, že pokus o start byl zrušen „z velké opatrnosti kvůli bezpečnosti letu a posádky paluby“, a dodali, že tým potřeboval „další čas na dokončení úplného posouzení“.

Analýza bude zahrnovat, zda je třeba vyměnit tlakový regulační ventil v horním stupni rakety, což by mohlo způsobit delší zpoždění.

Let Starlineru s posádkou, když k němu dojde, bude rozhodujícím závěrečným testem, než NASA umožní Boeingu provádět rutinní lety na a z vesmírné stanice.

Představitelé NASA a Boeing uvedli, že bezpečnost je pro první let kosmické lodi s lidmi na palubě zásadní.

Zrušený start představuje další neúspěch pro Boeing, který se již se svým programem Starliner vypořádal s mnohaletými zpožděními a překračováním rozpočtu. Výrazně zaostává za SpaceX, která od roku 2020 vysílá mise s posádkou na vesmírnou stanici a z ní pro NASA.

Raketa United Launch Alliance Atlas V na palubě kosmické lodi Boeing CST-100 Starliner je osvětlena reflektory na startovací rampě (Joel Kosky/NASA přes AFP – Getty Images)

Kapsle Crew Dragon společnosti SpaceX a vozidlo Boeing Starliner byly vyvinuty jako součást programu komerčních posádek NASA. Iniciativa začala před více než deseti lety, poté, co raketoplány agentury odešly, na podporu soukromých společností při stavbě nových kosmických lodí pro dopravu astronautů na nízkou oběžnou dráhu Země.

První bezpilotní let Starlineru byl přerušen v roce 2019 kvůli softwarovým problémům. Přinutit řídící jednotky ke zkrácení testu Než se kosmická loď může pokusit o setkání a dokování s Mezinárodní vesmírnou stanicí. Druhý pokus byl poté několikrát odložen kvůli problémům s palivovým ventilem a Boeing nebyl schopen pokus provést až do roku 2022. Úspěšný let bez posádky do az vesmírné stanice.

Tento článek byl původně publikován dne NBCNews.com