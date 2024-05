Vědci objevili „úžasného“ starověkého pavouka, který měl velké, ostnaté nohy

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Myšlenka setkat se tváří v tvář s A Pavouk-Takové nečekané stvoření stačí k naplnění jakéhokoli Arachnofobie S hrůzou, natož s tím, že narazím na někoho s velkýma špičatýma nohama.

Ale přesně to se potulovalo po území dnešního severovýchodního Illinois v období pozdního karbonu asi před 300 miliony až 320 miliony let, podle studie zveřejněné v pátek v Journal of Paleontology.

Nově objevený dávno vyhynulý druh autoři studie popisují jako „velkého pavoukovce podobného pavoukovi“ s „výraznými velkými trny na nohách“. Nebyli schopni zařadit tvora do žádného známého řádu pavoukovců, protože exemplář postrádal ústní ústrojí, které vědci používají k jeho klasifikaci.

„U některých pavouků vidíte druh ostnatých nohou, ale nikdy jsme neviděli takového, který by měl tyto velké ostny celou cestu, alespoň první části nohou,“ řekl Dr. Jason Dunlop, kurátor pavouků a stovek pavouků. nohy v Přírodovědném muzeu v Berlíně a spoluautor studie „Je to naprosto úžasné,“ řekl v pátek CNN.

„Dvakrát jsme se na to podívali a řekli jsme si: Na co se tady díváme?“

Paleontolog Bob Macek poprvé objevil exemplář v 80. letech 20. století ve fosilních nalezištích uchovaných v Mazon Creek Lagerstadt, Illinois. (Německé slovo je termín, který paleontologové používají k popisu výjimečné lokality obsahující mnoho dokonale zachovaných fosilií.) Až v roce 2023 však vyšlo najevo, že jde o nově objevený druh, a na výzkum jej věnoval sběratel fosílií David Douglas, který jej získal od Masicka.

Vědci poté fosilii prozkoumali a vyfotografovali pomocí kamery připojené k mikroskopu.

Zjistili, že tvor byl „jasně něco velmi odlišného od jakéhokoli dříve popsaného pavouka“ a měl ostnaté nohy připomínající některé moderní pavouky. Sklizeň pavouků Ale s jiným typem těla.

Paul Selden / Muzeum Naturkunde Vědci se domnívají, že ostnaté nohy byly pro obranné účely.

Dunlop řekl, že je pravděpodobné, že tvor používal své ostny spíše k obranným účelům než k útoku na jiná zvířata, podobně jako dnes ježčí ostny.

„Znamená to, že když se to něco pokusí kousnout, chytne to trny do tlamy. z částí, které nemají na trnech.“

„Můžeme hádat, že kolem byli škorpióni a jiní pavouci,“ řekl Dunlop, stejně jako primitivní zvířata podobná ještěrkám nebo velcí obojživelníci, kteří tyto pavouky lovili, ale s jistotou to vědět nelze.

Bez jeho ústních nástavců vědci nemohou identifikovat jeho nejbližšího příbuzného, ​​ale předpokládají, že by mohl patřit do širší skupiny zahrnující pavouky, bičíky a štíry.

Paleontologové zatím našli tento konkrétní druh pouze v Severní Americe, ale mohl by se „objevit i jinde“ v severní Evropě, řekl Dunlop.

„Pravděpodobně existovala obrovská oblast na velké části dnešní Evropy a Severní Ameriky, což byl druh obřího tropického deštného pralesa, a kdekoli je dnes uhlí, máte rozumnou šanci tyto fosilie najít (pavouky, rostliny, hmyz) .“ přidal.

Nakonec výzkumníci pojmenovali tento druh Douglassarachne acanthopoda. Rodové jméno ctí rodinu Douglasů, která darovala exemplář Field Museum of Natural History v Chicagu, a druhové jméno odkazuje na ostny, díky nimž je tento pavouk tak výrazný.