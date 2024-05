Fox útok v Effingham, New Hampshire: Jedna osoba zraněna a jedna liška zabita

V úterý došlo v New Hampshire ke dvěma útokům lišek ve vzdálenosti asi 100 mil od sebe. Jeden z útoků byl v Hollis, kde zuřivá liška napadla 4letou dívku, zatímco další zaútočila na pár v Carroll County. Elliott Edwards a Irene Francoisová pracovali v úterý ráno na dvoře svého obchodu, když tu náhle z ničeho nic zaútočila liška. „Nemohli jsme absolutně nic udělat, abychom to zastavili. Už se to dělo,“ řekl Francois. Aplikace pro aktualizace na cestách: Apple | Google Play < READ Drastický pokles případů virů v Indii zanechává odborníky v rozpacích

V úterý došlo v New Hampshire ke dvěma útokům lišek ve vzdálenosti asi 100 mil od sebe.

K jednomu z útoků došlo v Hollisu, kde zuřivá liška napadla 4letou dívku, zatímco další zaútočila na pár v Carroll County.

Elliot Edwards a Irene Francoisová pracovali v úterý ráno na dvoře svého obchodu, když najednou z ničeho nic zaútočila liška.

„Nemohli jsme udělat absolutně nic, abychom to zastavili. Už se to dělo,“ řekl Francois.

Francois řekl, že se to všechno stalo za méně než minutu.

Připojovali přívěs ke svému náklaďáku na otevřeném parkovišti jejich obchodu a další věc, kterou věděli, byla liška připevněná k Edwardsově paži. Lišku se jim podařilo odehnat, ale ta je znovu napadla.

„Máme asi 80 akrů. Víte, máme jeleny. Jsou tam medvědí stopy. A vidíme, víte, spoustu divoké zvěře. A rozhodně nic agresivního,“ řekl Francois.

Po zabití lišky Francois, který byl 20 let ošetřovatelem, vyčistil Edwardsovu ránu mýdlem, vodou a alkoholem a poté ho okamžitě odvezl do nemocnice.

Tam Edwards dostal šest injekcí proti vzteklině a také potřeboval tři následné posilovací dávky. Představitelé New Hampshire Fish and Game uvedli, že přesně to by měl každý udělat, pokud narazí na jakékoli divoké zvíře potenciálně nakažené vzteklinou.

„Opravdu, čas je nejdůležitější,“ řekl kapitán Michael Eastman z New Hampshire Fish and Game.

Vzteklina je obecně smrtelná a jakmile se objeví příznaky, nelze ji vyléčit.

Zvířata infikovaná vzteklinou v tomto ročním období se jí obvykle nakazí, když jsou v zimním období ve svém brlohu, a až dosud trvá, než se příznaky objeví, řekl Eastman.

Edwards se stále cítí špatně, ale bude v pořádku. Francois nebyl fyzicky zraněn.

Francois řekl, že hlídač vzal lišku na testování v Concordu a řekla jí, že jí řekli, že liška byla pozitivně testována na vzteklinu.

Francoisová řekla, že na svém pozemku zahlédla dvě další lišky a že je s Edwardsem dohlížejí.